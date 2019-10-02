"Формула Штайнмайера": какие четыре риска грозят Украине

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Даже в случае подписания Украиной достигнутых в Минске договоренностей по Донбассу, "формула Штайнмайера" может столкнутся с несколькими рисками, способными сорвать ее реализацию:

1) Поэтапное снятие санкций с России . Однако здесь все будет зависеть от умения нашей дипломатии донести международным партнерам Украины, что никакого политического урегулирования до выполнения Кремлем безопасностных пунктов Минска быть не может.

2) Разведение сил на Донбассе . 1 октября ТКГ удалось договориться о разведении в Петровском и Золотом. Это следующие две пилотные точки после Станицы Луганской. Правда, сам Владимир Зеленский заявлял, что нужно попробовать развести силы сразу по всей линии разграничения, ведь если и далее двигаться по пилотным точкам, все это растянется на годы, если не на десятки лет. Однако тут возникает проблема с верификацией отвода. Если разводить силы сразу по всей линии разграничения, численность СММ ОБСЕ нужно увеличивать, что потянет за собой увеличение финансирования. Пойдут ли на это страны-члены ОБСЕ и Россия?

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3) Пункт 10 "Минска-2": " Вывод всех иностранных вооруженных формирований , военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп". Именно за него, как и за пункт о передаче Украине контроля над границей, развернется главное противостояние. Если следовать букве "Минска-2", Россия должна будет выполнить эти пункты только после проведения на Донбассе местных выборов, как и возобновления финансирование ОРДЛО и снятия "блокаду". А одним из главных условий проведения выборов на Донбассе должна стать отмена незаконных указов Путина о паспортизации, как и сдача полученных местными жителями российских паспортов.

4) Еще один немаловажный вопрос – конституционная реформа , которая прописана в пункте 11 "Минска-2". Лично Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что никакого особого статуса Донбасса в Конституции не будет. Однако это прямое требование Комплекса мер.

Больше читайте на сайте "Сегодня": ""Формула Штайнмайера": что на самом деле произошло и на что согласилась Украина" .

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