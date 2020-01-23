Форум в Давосе: политолог рассказал, как восприняли выступление Зеленского

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

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Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в Давосе послал абсолютно правильные сигналы, как политическим, так и бизнесовым мировым лидерам. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко, также пребывающий сейчас в Давосе.

При этом он отметил, что представители из Украины восприняли речь "неоднозначно".

"Чтобы вы понимали, мы участвуем в параллельных мероприятиях. Зеленский выступал на основной площадке. Мы же участвуем в дискуссиях, которые проводит здесь Фонд Пинчука. Поэтому не все успели ознакомиться с его выступлением. У нас же среди украинских участников восприняли неоднозначно – в зависимости от своих политических позиций. Сторонники Зеленского, естественно положительно оценивают. Соответственно, те, кто его критикует в Украине, критикуют выступление и здесь", – рассказал Владимир Фесенко.

По его словам, обменяться мнениями по итогам выступления с западными партнерами еще не удалось из-за насыщенного графика.

"Но мы общались много еще до выступления. В частности, здесь выступал Фарид Захария, другие авторитетные на Западе люди. И они говорили о "феномене Зеленского", что очень хорошо для Украины. Потому что, пока есть интерес к Зеленскому, есть свежее восприятие, этим надо пользоваться и максимально стараться выжать пользы для Украины", – подчеркнул политолог.

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По мнению самого эксперта, в своем выступлении Владимир Зеленский постарался сделать именно это.

"Тут "Уолл-стрит джорнэл" подготовил специальный выпуск к форуму. На обложке ключевой заголовок: "Это место, где встречаются лидеры". И вот этим лидерам, причем как политическим, так и бизнесовым, нужно послать сигналы, почему нужно вкладывать в Украину. И Владимир Зеленский эти сигналы послал. Мое мнение – ключевой посыл обращения – призыв к инвесторам и аргументы для них. Что касается политических лидеров, то сигнал, который послал им Зеленский, касается вопросов безопасности. И движения Украины в европейском направлении", – отметил политолог.

Владимир Фесенко акцентировал при этом, что "сигнал относительно безопасности также очень правильный".

"Проблемы с безопасностью, в том числе войны на востоке не решены. Но мы сегодня здесь слушали выступления представителей западной интеллектуальной элиты – журналистов, публицистов, пишущих для западных влиятельных СМИ. И они часто употребляли термин "замороженный конфликт". Хотя на самом деле конфликт не заморожен. И поэтому напоминать о том, что проблемы с безопасностью, войной остаются – нужно постоянно. В том числе и тем более на таких представительных площадках", – сказал политолог.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины находился в Давосе 22 января. Во время своего выступления Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в Украину. По его словам, окаменелому миру нужно чудо, а Украина – именно то место, где случаются чудеса.

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