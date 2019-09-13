Форум YES: Зеленский рассказал о встрече с Трампом, "нормандском формате" и новом обмене пленными

Глава государства намерен провести важнейшие переговоры по Украине уже в этом месяце

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сейчас его команда занимается новым освобождением украинских пленников, а также рассчитывает на встречи с президентом США Дональдом Трампом и в "нормандском формате" уже в этом месяце. Об этом он сказал на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), отвечая на вопрос модератора форума.

Он напомнил, что 2 сентября прошла встреча помощников глав государства в "нормандском формате" в Берлине, где обсуждался весь порядок действий относительно прекращения войны.

Также президент отметил, что сейчас идут переговоры относительно нового обмена пленными, согласовываются списки.

"Сейчас мы готовим другие списки и ждем следующим этап обмена. Об этом мы также будем договариваться – и в Минске, и в "нормандском формате", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сейчас ждет встречу в "нормандском формате" и рассчитывает, что она состоится до конца сентября.

"Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята (на фронте – ред.)", – сказал украинский лидер.

Также известно, что Зеленский едет в США 23 сентября. Сам он уверен, что встреча с американским коллегой Дональдом Трампом обязательно состоится – или до 23-го, или после.

"Уверен, эта встреча будет в ближайшее время, тоже в сентябре. Что касается отношений с США… Я хочу поблагодарить США за постоянную поддержку Украины. Что касается наших отношений с Трампом – я ему благодарен, у нас было несколько разговоров. В целом все хорошо, он меня постоянно поздравлял с какими-то победами … У нас прекрасные отношения с США", – сказал президент и напомнил, что разблокирована военная помощь от США для Украины в размере 390 млн долл.

Видео: Facebook/Офис президента

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама