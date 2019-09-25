Снимок на память: как президенты Украины фотографировались с американскими коллегами

Буш-старший встречался с Кравчуком, когда тот еще не был главой государства, а Ющенко подарил Бушу-младшему деревянную тарелку

Фото: пресс-служба президента Украины ​ ​

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25 сентября президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото первой встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", – написал глава украинского в своем Twitter-аккаунте, где было опубликовано фото.

Давайте вспомним, на каких еще фотодокументах были зафиксированы для истории другие официальные и дружественные встречи президентов наших двух стран – от Леонида Кравчука и Джорджа Буша-младшего и до Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Фото: архив "Сегодня"

Первая встреча президента США Джорджа Буша-старшего и тогда еще председателя Верховного Совета Украинской ССР Леонида Кравчука состоялась 1 августа 1991 года в Киеве. В следующий раз они встретятся в мае 1992 года в Вашингтоне, и Кравчук уже будет пребывать в статусе первого президента независимой Украины.

Фото: Dirck Halstead/Getty Images

23 ноября 2004 года состоялся визит второго президента Леонида Кучмы в Вашингтон, где он встретился с президентом США Биллом Клинтоном. Два лидера подписали Хартию украинско-американского партнерства, дружбы и сотрудничества.

Фото: wikimedia.org

Во время визита президента США Джорджа Буша-младшего в Киев 1 апреля 2008 года столица Украины встретила американского лидера дождем и акциями протеста.Как это полагается, первая пара Соединенных Штатов Америки получила немало подарков. Например, во время посещения вместе с Катериной Ющенко музея украинского поэта Тараса Шевченко сотрудники заведения подарили первой леди США Лоре Буш каталог с экспозициями музея, буклет о музее и новое эксклюзивное издание "Кобзаря". А Виктор Ющенко подарил своему визави деревянную тарелку с петриковской росписью.

Фото: архив "Сегодня"

В сентябре 2010 президент Украины Виктор Янукович принимал участие в 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходила в Нью-Йорке, и где состоялась встреча Януковича с американским коллегой Бараком Обамой в рамках саммита по ядерной безопасности. В результате встречи Янукович получил подтверждение гарантий США предоставить Украине 250 млн долларов на обеспечение безопасности Чернобыльской АЭС.

Фото: AFP

Петр Порошенко стал единственным украинским президентом, которому довелось общаться на своем высоком посту с двумя своими заокеанскими коллегами подряд. Встреча с Бараком Обамой прошла 18 сентября 2014 года в Белом доме.

Встреча экс-президента Украины Петра Порошенко с 45-м президентом США Дональдом Трампом состоялась 20 июня 2017 года. Сам президент США позитивно оценил визит президента Украины в Нью-Йорк.

"Это замечательно, что сегодня с нами в Нью-Йорке президент Украины Петр Порошенко", – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, что глава государства Владимир Зеленский прибыл в США 23 сентября, однако встречи начались у него 24-го. Так, он успел переговорить на полях Генассамблеи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, канцлером Германии Ангелой Меркель, исполнительным директором компании Uber Technologies Дарой Хосровшахи, премьером Чехии Андреем Бабишем, с премьером Швеции Штефаном Левеном.

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