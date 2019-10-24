"Фракция разваливается": в "Слуге народа" предупредили о новых скандалах

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В парламентской фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал с возможными взятками 11 нардепов. Однако в политической силе считают, что на этом проблемы не закончатся и будут новые.

Об этом сказала в эфире Hromadske народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская.

Она считает, что руководство политической силы должно, наконец, разобраться в ситуации.

"Я не могу разобраться, какие планы у руководства фракции относительно тех депутатов, которые голосовали или не голосовали (за законопроекты в налоговом комитете – ред.). Потому что утром есть заявление, что все должны обязательно пройти полиграф, днем ​​- необязательно, это тяжелое испытание для фракции, давайте, кто хочет добровольно, пусть проходит. Что это за руководство фракции, которое не может твердо стоять на какой-то позиции? То есть, они видят, что фракция разваливается, комитет разваливается. Я думаю так, по крайней мере, я вижу еще один или два таких скандала, а они будут эти скандалы", – сказала Василевская.

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Наредп считает, что скандал может закончиться тем, что фракция просто перессорится.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях появились заявления, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

В итоге 23 октября глава фракции Давид Арахамия и нардеп Дмитрий Дубинский вызвались первыми пройти полиграф. Однако детектор лжи прошел только Дубинский, а Арахамию перенесли на 24 октября.

Напомним, ранее уже ходили слухи о проблемах внутри политической силы. "Зеленский прокомментировал "раскол" в "Слуге народа", смотрите видео:

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