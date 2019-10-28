Фракция "Слуга народа" проведет секретное заседание: СМИ выяснили подробности

Нардепов просили учесть тот факт, что встреча носит конфиденциальный формат и ограниченный доступ

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В понедельник, 28 октября, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором будет обсуждаться скандал в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники во фракции.

Как сообщается, всех депутатов в категорической форме попросили присутствовать.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский тоже приедет на заседание, чтобы разрешить ситуацию.

Эту информацию подтверждают и другие СМИ. В частности сообщается, что на встречу будет ограниченный доступ, присутствие посторонних лиц, в том числе помощников-консультантов не допускается.

Реклама

Как известно, во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Так, бывший вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Отметим, что в коррупции заподозрили 11 членов комитет от "Слуги народа", но имена не были названы. А вообще в данный комитет входят 19 "слуг народа": Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Олег Воронько, Данил Гетманцев, Дмитрий Дубинский, Юлия Диденко, Марьян Заблоцкий, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук, Анна Колесник, Алексей Леонов, Олег Марусяк, Анастасия Лященко, Евгений Петруняк, Элла Репина, Алексей Устенко, Андрей Холодов, Александр Сова. Пока нет информации, кто именно заподозрен во взяточничестве.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

Напомним, ранее уже ходили слухи о проблемах внутри политической силы. "Зеленский прокомментировал "раскол" в "Слуге народа", смотрите видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама