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Франция готова поддержать инициативы Зеленского для мира на Донбассе – Ле Дриан

31 мая, 20:26

Жан-Ив Ле Дриан поделился впечатлениями от встречи с президентом Украины

Фото: Официальный сайт президента Украины

Франция готова поддержать инициативы президента Украины Владимира Зеленского для достижения мира на Донбассе, заверил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Хочу поделиться впечатлениями от того настроя и решительности со стороны нового украинского президента в том, чтобы усилить свою страну, в тоже время приблизить мир, положить конец войне. Франция в очередной раз заверила в своей готовности поддерживать реализацию любых инициатив, которые будут исходить от украинского руководства для реализации этой цели", – сказал Ле Дриан журналистам возле здания администрации президента Украины после встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.

Также Жан-Ив Ле Дриан отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что готов посетить эти страны, если его пригласят лидеры этих государств.

Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках "нормандского формата".

В свою очередь, главы внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и НАТО, подтвердили готовность в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины и проведении реформ.

Как сообщалось, Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом Зеленский сказал после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Ранее Зеленский и сенатор США Роберт Портман обсудили продолжение реформ в Украине.


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Тег Франция, встреча, Зеленский, ле дриан

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Источник:

Интерфакс-Украина

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