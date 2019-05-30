Франция и Германия продолжат требовать освобождения украинских моряков

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными

Фото: "Громадське".

Франция и Германия по-прежнему настаивают на освобождении 24 украинских моряков, захваченных российской стороной в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"Мы подняли вопрос об инциденте в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года… Мы также встретились с семьями моряков, которые удерживаются в российской тюрьме с ноября в нарушение международного права, чтобы продемонстрировать нашу поддержку семьям, испытывающим отсутствие своих близких. Франция и Германия будут и впредь требовать безоговорочного освобождения всего экипажа, как они это делали в течение нескольких месяцев и как того потребовал Международный морской трибунал 25 мая", – говорится в декларации, обнародованной в четверг, 30 мая, на сайте МИД Франции по итогам визита министров иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана и Германии Хайко Мааса в Киев.

В документе указано, что сейчас для России важнее, чем когда-либо, "проявить политическую волю и ответственность, восстановить атмосферу доверия между сторонами, а не обострять напряженность". "От России ожидаются жесты, в частности немедленное освобождение 24 моряков, незаконно удерживаемых с 25 ноября", – подчеркнули главы МИД.

Накануне президент Владимир Зеленский встретился с родственниками пленных моряков. Глава государства детально изучил ситуацию с украинскими военнопленными и рассчитывает на широкое сотрудничество по их освобождению.

Напомним, моряков задержали 25 ноября 2018-го. После того как суд в аннексированном Крыму арестовал их, украинцев перевезли в московский СИЗО "Лефортово". Их обвиняют в незаконном пересечении границы, и по российскому законодательству нашим ребятам грозит до 6 лет тюрьмы. Украинские власти в трибунал ООН обратились 16 апреля, после того как следствие РФ продлило срок расследования до 25 августа.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Напомним, до 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.

Прикрепленный файл Решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года

Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Франция и Германия продолжат требовать освобождения украинских моряков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"