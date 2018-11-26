Франция на Совбезе ООН обвинила Россию в нарушении судоходства на Азове и применении силы

На заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр выступил по вопросу агрессии России в Азовском море от своей страны и Германии как участниц переговоров в нормандском формате.

Он обратил внимание, что случившиеся на выходных события "подчеркивают нестабильность региона". Он указал, что российские власти признали, что открыли огонь по украинским морякам. "Ничто, по нашему мнению, не оправдывает такое применение силы", – заметил Делатр.

"Мы выражаем глубокую озабоченность и призываем стороны обеспечить сдержанность. Франция призывает Россию восстановить и соблюдать законность судоходства на этой территории, освободить украинских моряков и суда", – подытожил постпред Франции в ООН.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия провалилась на заседании Совета Безопасности ООН по Азовскому морю. Семью голосами "против" при четырех "за" российское предложение не было принято.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпуске в 23:00.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, при этом ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".