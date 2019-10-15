Франция призвала воспользоваться шансом достичь урегулирования на Донбассе

Ле Дриан подчеркнул, что такой «шанс» может не появиться во второй раз, и Украина должна им воспользоваться

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Украина сейчас имеет шанс для достижения урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью Le Figaro.

По его словам, "сегодня существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине". Политик подчеркнул, что такой "шанс" может не появиться во второй раз, и Украина должна им воспользоваться.

Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил в Люксембурге "удовлетворительный план" урегулирования на Донбассе.

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Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил в Люксембурге "удовлетворительный план" урегулирования на Донбассе.

Ранее Пристайко заявил, что в Евросоюзе есть понимание того, что выполнение формулы Штайнмайера не может противоречить украинскому законодательству.

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Напомним, высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе заявила, что Пристайко представил своим европейским коллегами в Люксембурге "удовлетворительный план" урегулирования конфликта на Донбассе .

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва, Берлин, Париж. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что принятие этого предложения является "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

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