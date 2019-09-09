Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,66

Франция призывает ко встрече "нормандской четверки" в ближайшее время

9 сентября, 15:38

Ле Дриан отметил значительный прогресс в урегулированию российско-украинского кризиса

Жан-Ив Ле Дриан

Жан-Ив Ле Дриан / Фото: AFP

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призывает участников "нормандского формата" ко встрече в Париже уже в ближайшее время. Об этом он сказал в Москве на пресс-конференции. Отметим, что и в Украине заявляют о готовности президента Владимира Зеленского ко встрече уже в сентябре.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского" формата", – сказал он.

Ле Дриан также отметил, что пока не разрешиться полностью ситуация в Украине, не может быть и речи о долгосрочном взаимодействии с Россией. По его словам, в последние месяцы виден значительный прогресс в украинско-российском кризисе.

Реклама

"Освобождение в субботу 70 пленных (с обеих сторон – ред.), в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения Минских соглашений", – подчеркнул французский министр.

Как сообщали новости "Сегодня", сам президент Украины 7 сентября, после возвращения украинских узников Кремля на родину, озвучил ожидания относительно будущих переговоров. Зеленский надеется, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время.

В тренде
Охота за фальшивками в Украине: секреты и советы экспертов, как отличить поддельные документы и деньги
Эксперт. Виктория Куликовская показывает на компараторе, как под углом (свет от зеркала) меняется цвет знака на настоящем документе

Отметим, что в тот же день Зеленский и Путин провели телефонный разговор, во время которого выразили удовлетворение результатом выполнения договоренностей в рамках первого этап обмена заложниками, а также договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате". А 8 сентября уже президент Франции Эммануэль Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате".

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не определена дата "нормандских" переговоров на уровне президентов.

"Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил он.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Франция переговоры встреча нормандский формат ле дриан

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайнПолитика
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видеоПолитика
Зеленский и Путин провели телефонные переговоры: стали известны детали
Зеленский и Путин провели телефонные переговоры: стали известны деталиПолитика
Как в России
Как в России "радуются" возвращению своих: в сети посмеялись над путинской пропагандисткойРоссия
Обмен пленными с Россией: спецвыпуск
Обмен пленными с Россией: спецвыпуск "Сегодня" онлайнПолитика
Обмен пленными: первые слова Сенцова после возвращения в Украину, видео
Обмен пленными: первые слова Сенцова после возвращения в Украину, видеоУкраина

Новости партнеров

Loading...