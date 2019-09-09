Франция призывает ко встрече "нормандской четверки" в ближайшее время

Жан-Ив Ле Дриан / Фото: AFP

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призывает участников "нормандского формата" ко встрече в Париже уже в ближайшее время. Об этом он сказал в Москве на пресс-конференции. Отметим, что и в Украине заявляют о готовности президента Владимира Зеленского ко встрече уже в сентябре.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского" формата", – сказал он.

Ле Дриан также отметил, что пока не разрешиться полностью ситуация в Украине, не может быть и речи о долгосрочном взаимодействии с Россией. По его словам, в последние месяцы виден значительный прогресс в украинско-российском кризисе.

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"Освобождение в субботу 70 пленных (с обеих сторон – ред.), в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения Минских соглашений", – подчеркнул французский министр.

Как сообщали новости "Сегодня", сам президент Украины 7 сентября, после возвращения украинских узников Кремля на родину, озвучил ожидания относительно будущих переговоров. Зеленский надеется, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время.

Отметим, что в тот же день Зеленский и Путин провели телефонный разговор, во время которого выразили удовлетворение результатом выполнения договоренностей в рамках первого этап обмена заложниками, а также договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате". А 8 сентября уже президент Франции Эммануэль Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате".

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не определена дата "нормандских" переговоров на уровне президентов.

"Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил он.

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