Французские депутаты приехали на "праздник оккупации Крыма": реакция МИД Украины
Дипломаты напомнили иностранным парламентариям об ответственности, которая следует за нарушение законов
Посещая оккупированные Россией украинские территории, иностранные граждане нарушают не только законодательство Украины, но и основы международного права, напомнили членам французской делегации, которые приехали в Крым на годовщину аннексии.
"Осуществив несанкционированный визит на преступно аннексированную украинскую территорию, французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, законодательство Украины", – заявили по этому поводу в пресс-службе украинского МИД 14 марта.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство напомнило о том, что официальная позиция Парижа заключается в решительном осуждении российской аннексии Крымского полуострова.
"Расцениваем действия этих французских политиков как прямое попустительство агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создании угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове", – говорится в коммюнике МИД.
На этом фоне украинские дипломаты осудили визит французских граждан в Крым и потребовали у всех иностранных граждан четко придерживаться "Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", напомнив, что нарушители понесут ответственность в соответствии с законодательством Украины.
Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.
В то же время в Вене 27 февраля состоялось специальное заседание ОБСЕ по случаю пятой годовщины оккупации украинского полуострова, на котором представитель Франции выступила с заявлением от имени двух стран – Франция и Германия обратились к России по Крыму. Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях.
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