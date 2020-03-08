Freedom House: Россия полностью уничтожила политически права в Крыму

Международная организация уже не в первый раз отмечает упадок на оккупированном полуострове

Международная правозащитная организация Freedom House очень низко оценила уровень свобод и политических прав в оккупированном Крыму из-за действий России. Об этом сообщает украинское подразделение организации в Facebook.

Организация дала оккупированному полуострову рейтинг свободы 8/100 – Крым оказался на 12 с конца месте среди всех оцененных стран и территорий.

"В новом ежегодном отчете Freedom in the World отмечается, что оккупационная российские власти делают полностью невозможной оппозиционную политическую деятельность и преследует любые проявления инакомыслия в Крыму. Более того, Крым оказался в тройке стран и территорий с худшим показателем политических прав. Этому, в частности, способствовали организованные Россией притеснения украинской и крымскотатарской общин для искусственного изменения этнического состава населения в пользу россиян", – заявили в Freedom House.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Freedom House повысила уровень свобод в Украине. Правозащитники отметили реформы, но отметили проблемы в борьбе с коррупцией. В целом, как отмечают эксперты, в течение последних 12 лет уровень свободы в мире неуклонно снижался: 71 государство продемонстрировало сокращение гражданских и личных свобод, и лишь 35 стран могут отчитаться о достижениях в этой сфере. И среди этого числа прогрессирующих — Украина, которая на одну позицию поднялась выше к самым свободным странам мира. Правда, составители доклада не учитывали аннексированный Россией Крым.

Также организация в 2017 году отметилась скандалом. Freedom House проиллюстрировала отчет "Популисты и автократы: двойная угроза глобальной демократии" мировой картой, на которой украинский Крым изображен в составе России. Однако позже Freedom House сделала заявление, что Крым – это Украина.

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А тем временем президент Владимир Зеленский уже учредил День сопротивления оккупации Крыма, который теперь в Украине будет отмечаться ежегодно 26 февраля. Подробней смотрите на видео:

Видео: president.gov.ua

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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