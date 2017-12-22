Фриланд подтвердила – украинский вопрос будет одним из важнейших в G7

Канада в следующем году будет председательствовать в "Большой семерке"

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, которая сейчас находится с визитом в Киеве.

Этот визит проходит в преддверии председательства Канады в следующем году в "Большой семерке".

Арсений Яценюк выразил уверенность, что миссия, которую будет выполнять Канада, укрепит сотрудничество стран в противодействии российской военной агрессии.

Украинский вопрос будет одним из важнейших на обсуждениях "Большой семерки, подтверждает Фриланд.

Как рассказывала Фриланд, Украина пока не направляла Канаде запросов на покупку оружия. По ее словам, с момента внесения Украины в перечень стран, куда разрешен экспорт оружия, контактов не было с украинской стороной по возможным поставкам вооружений.

Также ранее глава МИД Канады Фриланд сделала заявление по Крыму. Фриланд заявляла, что Канада стоит бок о бок с Украиной и поддерживает ее суверенитет, независимость и территориальную целостность.

"Я хочу присоединиться к нашим союзникам из Европейского Союза и Соединенных Штатов о выделении российского вторжения в Украину и аннексии украинской территории как особо вопиющих нарушений международного права и угрозы нашей коллективной безопасности", – подчеркнула она.