Фриланд подтвердила – украинский вопрос будет одним из важнейших в G7

Вчера, 16:54

Канада в следующем году будет председательствовать в "Большой семерке"


Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, которая сейчас находится с визитом в Киеве.

Этот визит проходит в преддверии председательства Канады в следующем году в "Большой семерке".

Арсений Яценюк выразил уверенность, что миссия, которую будет выполнять Канада, укрепит сотрудничество стран в противодействии российской военной агрессии.

Украинский вопрос будет одним из важнейших на обсуждениях "Большой семерки, подтверждает Фриланд.

Как рассказывала Фриланд, Украина пока не направляла Канаде запросов на покупку оружия. По ее словам, с момента внесения Украины в перечень стран, куда разрешен экспорт оружия, контактов не было с украинской стороной по возможным поставкам вооружений.

Также ранее глава МИД Канады Фриланд сделала заявление по Крыму. Фриланд заявляла, что Канада стоит бок о бок с Украиной и поддерживает ее суверенитет, независимость и территориальную целостность.

"Я хочу присоединиться к нашим союзникам из Европейского Союза и Соединенных Штатов о выделении российского вторжения в Украину и аннексии украинской территории как особо вопиющих нарушений международного права и угрозы нашей коллективной безопасности", – подчеркнула она.
Канада, яценюк, большая семерка, фриланд

Вы сейчас просматриваете новость "Фриланд подтвердила – украинский вопрос будет одним из важнейших в G7". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Христя Фриланд. Фото: Facebook

Канада выделила почти восемь миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине

21 Декабря, 21:11

Климкин отметил, что данная помощь необходима Украине

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP

Климкин: Теперь ничто не мешает получать оружие из Канады

13 Декабря, 20:42

Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия
Загрузка...

Политика

Христя Фриланд. Фото: Facebook

Миротворцы должны стать гарантией суверенитета Украины - Фриланд

9 Ноября, 21:21

Министр подчеркнула, что канадское правительство ведет переговоры с другими представителями стран 

Политика

Петр Порошенко и Кэтлин Винн. Фото: president.gov.ua

Порошенко провел встречу с премьером канадской провинции Онтарио

24 Сентября, 00:33

Стороны обсудили сотрудничество в экономической, образовательной и медицинских сферах, а также отметили большие возможности для обеих стран в сфере IТ
Загрузка...