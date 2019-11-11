Галкин жестко высмеял Путина и цензуру в России: пропагандисты ему ответили

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин на одном из концертов резко раскритиковал кремлевских пропагандистов и власти своей страны, а также, в частности, президента Владимира Путина.

"Нам все время рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу. Вы про нас расскажите! Как будто у нас все наладилось, понимаете, и осталось только украинцам помочь", – под аплодисменты сказал он.

Пародист заявил, что на российском телевидении "советские времена вернулись в худшем смысле слова", а также рассказал о цензуре на ТВ, где уже "не все можно говорить".

Галкин напомнил, что в Российской Федерации президент уже 20 лет находится у власти, пошутив, что целое поколение россиян "думают, что это сама должность так называется — Путин".

Муж Аллы Пугачевой подчеркнул, что главе государства нет дела до проблем обычных граждан, назвав его личностью уже "совершенно другого масштаба", которая "уже Марс мысленно завоевывает".

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Концерт состоялся в начале октября, но видео с выступление привлекло внимание кремлевских пропагандистов только сейчас – они попытались отрицать слова Максима Галкина.

В частности, генеральный директор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, который случайно подтвердил присутствие в Африке наемников ЧВК "Вагнер", назвал цензуру "невозможной".

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"Может быть, его кто-то цензурирует, этого я не знаю. Для меня это звучит странно. Цензура невозможна в эпоху интернета — и вредна", – заявил он.

Владимир Соловьев, о котором Галкин тоже отпустил несколько шуток, сказал, что на его канале цензуры нет.

"Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет", – заверил он.

"Возможно, в замечательной программе "Лучше всех" у него возникают цензурные проблемы. Или в программе "Субботний вечер" — так пусть он об этом расскажет. Я не знаю, что у них там происходит. Если Максим так переживает и борется с явлением — пусть объяснит, что ему там процензурировали", – рассказал Артем Шейнин, который в одном из эфиров передачи "Время покажет" выругался матом.

Подтвердил слова Галкина лишь ведущий Владимир Познер, признав это очевидной для всех вещью.

"Он прав. Но так на всем нашем телевидении, не только на „Первом канале". Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все. Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?" – сказал он.

Напомним, ранее Максима Галкина обвинили в том, что он заказал убийство российского артиста Филиппа Киркорова.

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