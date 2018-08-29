Газ для населения не подорожает до 1 октября: итоги дня

"Школьное перемирие" на Донбассе нарушается с первого дня, киевлянам обещают горячую воду до 15 сентября

ОБЩЕСТВО

32 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1518283 переселенца с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтены по состоянию на 27 августа.

С начала суток 29 августа когда начал действовать приуроченный к началу учебного года режим всеобъемлющего прекращения огня сторонами конфликта на Донбассе, наблюдатели Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ зафиксировали не менее 70 нарушений.

28 августа Украина начала командно-штабные учения "Шторм-2018" с участием ВМС, ВВС, погранслужбы и сил спецопераций по отработке "сдерживающих действий, отражения воздушного нападения, перегруппировки войск и противодиверсионной обороны"

31 374 нарушения законодательства об охране труда выявлено инспекторами Фонда социального страхования в ходе проведения проверок в первом полугодии текущего года. По данным фактам внесены 4450 представлений работодателям и 10 представлений в органы Гоструда по применению административных взысканий или привлечению к ответственности должностных лиц.

538 человек заболели корью за прошлую неделю в Украине, среди них 293 детей. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Это на 12,5% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала года корью заболели почти 30 тысяч человек, среди которых 17 тысяч – дети. От осложнений умерли 13 человек, в том числе девять детей.

Газ для населения не подорожает до начала октября – Кабинет министров продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа по сниженной цене. Переговоры с МВФ относительно цены на газ до сих пор продолжаются.

448500 первоклассников в этом году в Украине идут в школу. Это на 40300 больше по сравнению с прошлым годом.

Напечатают 18,5 млн учебников в этом году в Украине. Это почти в 2,5 раза больше, чем печатали ранее.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 7 копеек до 28,11 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 30 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 29 августа.

До 15 сентября в Киев должно возобновиться централизованное горячее водоснабжение, заявил Киевский городской глава Виталий Кличко. На заседании правительства 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн.

97,2 млн грн транспортного налога уплатили в местные бюджеты в течение января-июля владельцы элитных автомобилей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма уплаченного налога выросла на 55,2 млн грн, или в 2,3 раза. Ставка этого налога составляет 25 тыс. грн в год.

8 млн 669,360 тыс. грн в год такой максимальный размер оплаты услуг членов наблюдательного совета ПриватБанка утвердил Кабинет министров.

Увеличилась на 0,4% общая сумма задолженности по выплате заработной платы в июле и на 1 августа составила 2,734 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,1% и на 1 августа составила 1,564 млрд грн.

65,3 млн долл. продал Национальный банк на аукционе 29 августа, удовлетворив 24 заявки. Всего же было подано 35 заявок на общую сумму 80,4 млн долл.

Увеличилась на 14,7% реальная заработная плата в июле по сравнению с июлем 2017 года, а по сравнению с июнем 2018 года – на 1%, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле за месяц увеличилась на 0,3%, а в годовом измерении – на 24,9%, составив 9170 грн, тогда как в июне она составила 9141 грн, в мае – 8725 грн, в апреле – 8480 грн, марте -8382 грн, феврале – 7828 грн, январе – 7711 грн.

МИР

Чехия больше не будет принимать беженцев потому что принимает людей из Украины. Такое заявление сделал премьер-министр страны Андрей Бабиш.

500 военнослужащих Китая будут размещены на тренировочной базе в Афганистане, которую Китай начал строить. На базе будут тренировать афганские войска для контртеррористических операций.

60,4 млн долл. швейцарский банк Basler Kantonalbank заплатит американским властям за содействие гражданам США в уклонении от уплаты налогов. В том числе 17,2 млн долл. банк выплатит в качестве возмещения налоговой службе (IRS) США. Как установило следствие, с 2002 по 2012 годы сотрудники и руководство Basler Kantonalbank в сговоре с клиентами и внешними управляющими компаниями помогали укрывать активы от налогов и подавать ложные налоговые декларации. При этом швейцарский банк ссылался на банковскую тайну и защиту интересов своих клиентов.

179 млрд долл. предстоит выплатить Турции до конца июля 2019 года по внешним долгам. Это почти четверть годового ВВП страны. Основная часть долга – около 146 млрд долл. – приходится на частный сектор, особенно банки. Правительству необходимо выплатить или отсрочить погашение своего долга в размере 4,3 млрд долл.