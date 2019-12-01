"Газополитический блок": эксперт предупредил Зеленского об опасности, грозящей на переговорах с Путиным

В переговорах с россиянами дьявол кроется в деталях, говорит Михаил Гончар

/ Фото: Сегодня

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На переговорах Нормандской четверки (Украина – Германия – Франция – Россия) и при личной встрече президент Украины Владимир Зеленский должен четко заявить лидеру РФ Владимиру Путину, что Киев будет рассматривать исключительно вопрос обуздания российской агрессии, не касаясь темы поставок газа.

Об этом президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Вопрос газового блока никакого отношения к этой тематике (урегулирования развязанного Россией вооруженного конфликта на Донбассе. – Ред .) не имеет. В противном случае это будет полным проигрышем. И пока все складывается так, как Россия себе нарисовала этот сценарий. Увязка газового и политического вопроса в "газополитический блок" закончится еще хуже, чем Харьковские соглашения", – считает эксперт по вопросам энергетики.

По его мнению, телефонный разговор президентов Украины и России 25 ноября, заявления министра энергетики Алексея Оржеля по газу и скидке, которую пустят на субсидии в случае прямых поставок российского газа в Украину, свидетельствует о том, что продуманной переговорной позиции у Киева нет.

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"В переговорах с "Газпромом" дьявол всегда кроется в деталях. То, что Россия называет скидкой, таковым на самом деле не является. Сначала, скорее всего, эта скидка будет, и может будет даже больше от "щедрости" русской души. Или же будет специальная цена. Но потом мы будем наблюдать повторение ситуации 2006 и 2009 годов. Мы же не будем видеть этих контрактов, скажут, что они коммерческие, закрытые и т.д. А потом выяснится, что там есть определенная формула, определенные взаимоувязки, что год будет у Украины цена, условно, как в Беларуси. А потом, если захотите, присоединяйтесь к Таможенному союзу или ЕврАзЭС", – предположил Гончар.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина в газовом диалоге с Россией имеет четкую и честную позицию и объяснил, будут ли прямые поставки газа из России .

"Свобода слова Савика Шустера"

Также сообщалось, что заместитель руководителя Центра исследований проблем РФ НИСИ Олена Снигирь рассказала в комментарии сайту "Сегодня", что после Нормандской встречи Россия может испытывать Зеленского, и назвала два варианта событий .

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж" .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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