Газовая война с Россией: оппозиционер из РФ дал прогноз по Стокгольмскому арбитражу

Москва хочет поскорее уйти от транзита, чтобы давить на Киев, говорит Милов

Фото: "Укртрансгаз"

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Несмотря на решение Стокгольмского арбитража, по которому Россия должна выплатить Украине 2,8 млрд долларов, Москва постарается сделать все возможное, чтобы не платить Киеву. Об этом бывший заместитель министра энергетики РФ, соратник Алексея Навального, который выдвигался на выборах в Моргосдуму 8 сентября, но получил отказ в регистрации, Владимир Милов рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

Говоря о судьбе нового возможного контракта о транзите российского газа по территории Украины , оппозиционер предположил, что действие документа будет краткосрочным.

"А по решению Стокгольмского арбитража будут делать все, чтобы ничего не заплатить. У нас политика такая, чтобы политически чувствительные решения международных судов не признавать. Это и по "Юкосу" было, и по "Нафтогазу". Как они это сделают – это второй вопрос. Но они будут пытаться сделать все, чтобы не платить. А вот контракт будет, но краткосрочный, видимо какой-то транзит останется, но объемы они будут сбрасывать и постараются максимально быстрее уйти от вашего транзита, чтобы на вас надавить политически", – подчеркнул бывший заместитель министра энергетики РФ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина, Россия и ЕС определились с датой переговоров о транзите газа .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Путину Украина важнее санкций": интервью с российским оппозиционером Владимиром Миловым".

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