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"Газовое" дело, нобелевка по медицине и "суд над Путиным": топ-темы дня

7 октября, 10:04

В Стокгольме назовут лауреата Нобелевской премии, а в Киеве протестуют против агрессивной политики Кремля

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба проводит общую встречу с Европейской бизнес-ассоциацией. Обсуждают планы и первые шаги вице-премьера, а также видение интеграционных процессов и усиления сотрудничества Украины с ЕС.

В Высшем антикоррупционном суде проходит подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются восемь участников "газового дела" .

7-8 октября в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс.

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Возле посольства Российской Федерации в Украине состоится акция-перформанс "Суд над Путиным". Во время акции бывшие политзаключенные – украинцы и крымские татары, которые побывали в заключении за сфабрикованные дела в России и оккупированном Крыму – будут давать показания в импровизированном "Гаагском суде".

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Фото: REUTERS/Al Drago

В шведской столице назовут лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

Напомним, новости "Сегодня" писали об итогах недели – Украина подписала "формулу Штайнмайера", Зеленский назначил главу СНБО, начался осенний призыв.

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Латвия Путин онищенко евроинтеграция газовое дело Ринкевичс кулеба нобелевская премия гаагский трибунал

Источник: Сегодня

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