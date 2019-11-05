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Газовые переговоры Украины и России: Климкин указал на важную деталь

5 ноября, 14:40

Экс-министр отметил, что Европа готовится к возможному кризису, Россия к жестким действиям, а Киев проседает в газовом вопросе

/ Фото: AFP

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин призывает Украину очертить красные линии в переговорах с Россией по газу. На это он намекнул в своем Twitter-аккаунте.

"Во всех дискуссиях ломаются копья вокруг красных линий относительно Донбасса и почти ничего не слышно о красных линиях в газовых переговорах. А в России гибридные и газовые войны ведутся с одного командного пункта. Европа готовится к кризисным ситуациям, Россия – к жестким действиям, а мы?", – написал Климкин.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях премьер-министр Алексей Гончарук озвучил четкую позицию по транзиту газа. По его словам, Киев будет требовать на переговорах с Москвой долгосрочного договора и при условии необходимого для Украины объема транзита газа.

В тренде
"Не отказываемся от транзита через Украину": у Путина сделали заявление по газу
Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В свою очередь в Кремле сначала заявляют, что готовы продолжить транзит газа через Украину, а потом ставят громкие условия. Так, то президент РФ Владимир Путин предлагал Украине и России обнулить взаимные претензии в газовом споре и даже заявил о готовность снизить цену по поставкам газа в Украину. Потом спикер Кремля Дмитрий Песков заявляет, что если Украина не откажется от решения Стокгольмского арбитража по газу, то договоренности между Москвой и Киевом не достичь

В свою очередь эксперт Центра Разумкова Максим Билявский отмечал, что остановка транзита через Украину приведет к росту цены газа в ЕС. По его словам, при остановке украинского маршрута в отопительный сезон придется искать новые источники поставок газа.

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газ Россия переговоры Павел Климкин транзит газа

Источник: Сегодня

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