Газовые переговоры в Брюсселе и визит главы ОБСЕ в Украину: топ-темы дня

Мирослав Лайчак завершает каденцию на посту, а Киев и Москва ведут технические консультации по «голубому топливу»

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Завершается визит в Украину действующего главы ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослава Лайчака.

Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей на 60 дней Сергея Пашинского по делу о стрельбе под Киевом в декабре 2016 года, когда он из наградного пистолета ранил в ногу жителя одного из сел Васильковского района Вячеслава Химикуса.

Высший антикоррупционный суд должен избрать меру пресечения для Вадима Альперина , подозреваемого в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 млн гривен убытков государственному бюджету.

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В Брюсселе пройдут технические консультации по газу Украина – Евросоюз – Россия.

Пройдет второй неформальный консультативный саммит стран Центрально-Азиатского региона. Главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсудят перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, сайт "Сегодня" днем ранее рассказывал о новом порядке въезда на оккупированные территории и росте доллара. Больше об итогах 28 ноября читайте в обзорном материале и смотрите видеосюжетах.

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