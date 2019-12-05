ГБР готовит Порошенко новый проект подозрения: Труба раскрыл детали

Директор ГБР опасается, что после его ухода могут остановить производства по экс-президенту

/ Фото: Сегодня

После того, как Госбюро расследований уже передало в Генпрокуратуру один проект подозрения, теперь следователи готовят новый проект подозрения в отношении пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко. Об этом сообщил на брифинге директор ГБР роман Труба.

По его словам, следователи сейчас на завершающем этапе расследования еще одного уголовного производства, где фигурирует экс-президент.

"Речь идет о подготовке проекта подозрения экс-президенту. Это уголовное производство касается незаконного назначения Семочко. Мы провели следственные действия, которые говорят о том, что в действиях президента возможен состав преступления", – сказал Труба, не уточнив, какая статья здесь предусматривается.

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В то же время директор ГБР опасается, что когда покинет свой пост (в связи с принятым законом о ГБР), то уголовные производства, где фигурирует Порошенко, могут быть остановлены.

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Отметим, что Порошенко назначил Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки в августе 2018 года.

Позже стало известно, что СБУ открыла уголовное производство по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) и проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Сергея Семочко. Согласно журналистскому расследованию, семья первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Госбюро расследований передало в Генпрокуратуру проект подозрения относительно Порошенко и проект представления на привлечение его к уголовной ответственности. В то ж время генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что действительно в ГПУ эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями и в ближайшее время будет принято процессуальное решение. Речь идет о превышении полномочий в вопросе назначения судей. Читайте подробней, в чем подозревают Порошенко.

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