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ГБР обыскало квартиру экс-депутата Владимира Макеенко

7 ноября, 22:22

Владельца канала «Прямой» подозревают в уклонении от уплаты налогов, адвокат обвинения отвергает

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Следователи ГБР пришли сегодня с ордером на обыск в квартиру экс-нардепа, владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Пробыли там три часа. Сам Макеенко сейчас за границей. Но дома были его жена и адвокат.

Экс-избранника подозревают в уклонении от уплаты налогов при покупке канала. Что именно искали следователи, в ГБР не комментируют. Но уверяют – речь идет только о процедуре купли-продажи, и никакого давления на журналистов канала нет и не будет.

"Это не новая история, это уголовное производство расследуется не один даже месяц. В нем есть уже определенные установленные факты и определенные обстоятельства. И для того, чтобы завершить досудебное расследование, нам нужно в том числе провести и другие следственные действия, среди которых есть и обыски", – сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

"Это органами досудебного расследования не подтвердилось, ничего не обнаружено", – заявила адвокат Владимира Макеенко Евгения Тонконожко.

Напомним, что Рада разрешила НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять "прослушку".

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Киев обыск макеенко политик ГБР

Источник: Сегодня

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