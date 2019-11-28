ГБР пришло с обысками к волонтеру Зверобой по делу о "гибели" Зеленского (видео)

Детективы Государственного бюро расследований утром в среду, 28 ноября, пришли с обысками в дом волонтера Маруси Зверобой по делу о "гибели" президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале @ua_insider.

"Сегодня, 28 ноября, рано утром детективы ГБР нагрянули с обысками в Калиновку, в дом волонтера Маруси Зверобой, которая вместе с нардепом Софией Федыной подозревается в планировании убийства президента Зеленского", – говорится в сообщении.

Видео: Инсайдер UA

Напомним, в прошлом месяцевизит президента Владимира Зеленского в Золотое ознаменовался скандальным общением с ветеранами-добровольцами. Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина в жесткой манере высказалась в адрес главы государства. Политик вместе с волонтером Марусей Зверобой во время стрима в соцсетях жестко высказалась о Зеленском и говорила, в частности, о том, что президент может погибнуть на Донбассе. Речь шла, например, о разрыве гранаты или попадании Зеленского под обстрел.

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Позднее стало известно, что за высказывания Федины в адрес Зеленского открыли уголовное производство.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

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