ГБР заявили, что не справились с задачами и вызовами

По итогам 2019 года Госбюро расследований не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

"Новообразованное ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности. Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением", – указывается в сообщении.

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В связи с этим ГБР приглашает общественность к обсуждению "путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений".

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Кроме того, отмечается, что для записи на личный прием к руководству Госбюро следует отправлять письма с аргументацией необходимости и общественной значимости темы.

В ведомстве напомнили свой электронный адрес: informator@dbr.gov.ua.

"Мы ждем обстоятельной информации о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др.", – подчеркивают в ГБР. При этом отмечается, что в письмах должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение.

Как сообщалось, 27 декабря Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директораГосударственного бюро расследований. Временно исполняющей обязанности директора ведомства глава государства назначил Ирину Венедиктову.

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