ГБР заявили, что не справились с задачами и вызовами

По итогам 2019 года Госбюро расследований не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности.
Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.
"Новообразованное ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности. Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением", – указывается в сообщении.
В связи с этим ГБР приглашает общественность к обсуждению "путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений".
Кроме того, отмечается, что для записи на личный прием к руководству Госбюро следует отправлять письма с аргументацией необходимости и общественной значимости темы.
В ведомстве напомнили свой электронный адрес: informator@dbr.gov.ua.
Как сообщалось, 27 декабря Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директораГосударственного бюро расследований. Временно исполняющей обязанности директора ведомства глава государства назначил Ирину Венедиктову.
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