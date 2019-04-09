Где должны состояться дебаты Порошенко и Зеленского: результаты соцопроса среди украинцев

Мысли и заявления кандидатов относительно времени дебатов живо обсуждают в обществе

Где должны состояться дебаты Порошенко и Зеленского: результаты соцопроса среди украинцев 2019-04-09T20:38:49+03:00 Политика Мысли и заявления кандидатов относительно времени дебатов живо обсуждают в обществе

НСК Олимпийский или студия Общественного? Мысли и заявления кандидатов относительно времени дебатов живо обсуждают в обществе. Поэтому команда "Сегодня" решила поинтересоваться – когда и где по мнению украинцев лучше провести дискуссию между кандидатами.



Вместе с международной компанией Эдисон Ресорч мы задали этот вопрос. И вот какие ответы получили.

34% опрошенных считают, что дебаты должны состояться по закону 19 апреля в телеэфире.

23% хотят видеть кандидатов тоже 19 апреля, но на Олимпийском.

10% считают правильным провести дискуссию 14 апреля на стадионе.

Столько же предпочли бы видеть два тура дебатов – и 14 и 19 апреля.

Остальные опрошенные не определились с ответом – считают, что дебаты не нужны вообще.

Завтра мы узнаем, без кого украинцы не могут представить нашу современную политику?!

Накануне "Сегодня" поинтересовались у украинцев, нужны ли дебаты между кандидатами на пост президента вообще.

Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.

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