Где провели каникулы украинские политики: от Карпат до Мьянме
Наши политики побывали в Бангкоке, на Бали и в Уэльсе
Новогодние праздники подошли к концу а вместе с ними и затяжные выходные. Вместе с рядовыми украинцами к работе вернулись и народные избранники.
Дел у нардепов в этом году "выше крыши": им предстоит решить вопрос с переименованием Днепропетровской и Кировоградской областей в Конституции, рассмотреть правки во втором чтении нового Избирательного кодекса. И пока государственные планы на год только составляются, мы решили вспомнить, как украинские политики провели новогодние праздники.
Дома лучше: лыжи, коляска и джаз
Популярным местом для зимнего отдыха у политиков стали и украинские туристические споты. Нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев вместе с семьей катался на лыжах недалеко от Киева, в Вышгороде. А его коллега Виктория Войцицкая предпочла отметить католическое Рождество в Сходнице на Прикарпатье, а Новый год встретить уже во Львове. Тем временем замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко отметился в новогоднюю ночь в костюме Деда Мороза и с коляской в одесском Горсаду — с ней он и намотал 10 км по собственному признанию.
Бали: экзотика за 13 тыс. км
Народная избранница от БЮТ Алена Шкрум традиционно отправилась в новогодний отпуск за границу. В этом году ее выбор, похоже, пал на остров Бали. И хоть в своих соцсетях она локацию не указала, но к фото написала: "Впервые отмечаю Новый год в 13 тыс. км от дома". И отметила одно из заведений.
Туманный Альбион: пони и дикая природа
Депутат от БПП Светлана Залищук выбрала для рождественских каникул далекую британскую землю — Уэльс. Как долго длился ее отпуск, сказать сложно, но из соцсетей следует, что политик отметила там католическое Рождество, восхищаясь богатством дикой природы.
Римские каникулы: грязи и пейзажи
А вот глава МВД Арсен Аваков уехал, правда, уже после новогодних праздников, в отпуск в Италию. Выбор министра пал на городок-курорт в Лацио Террачина, откуда Аваков и поделился фото с впечатляющим пейзажем. Кстати, городок славится своими лечебными грязями.
Двойное солнце: Египет и Мьянма
Динамичный новогодний отпуск получился и у "мажоритарщика поневоле" Вячеслава Константиновского: вместе со своей женой, моделью Юлианой Дементьевой, он встретил Новый год в 5-звездочном отеле в Египте. Сразу после этого пара отправилась исследовать экзотическую Мьянму.
Май Тай: небоскребы и тропики
Первый замминистра по вопросам экономического развития и торговли Максим Нефедов отметил праздники вместе со своей девушкой в Таиланде, а саму новогоднюю ночь пара провела в Бангкоке, судя по небоскребу Magnolias Ratchadamri Boulevard на фоне.
Напомним, совсем недавно Кабмин утвердил график выходных для украинцев в 2019 году. В этом году будет два периода совпадения праздников и три рабочих субботы.
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