Где провели каникулы украинские политики: от Карпат до Мьянме

Наши политики побывали в Бангкоке, на Бали и в Уэльсе

Где провели каникулы украинские политики: от Карпат до Мьянме Ирина Крикуненко //smm0.ollcdn.net/img/article/12048/76_main_new.1547134589.png //smm1.ollcdn.net/img/article/12048/76_tn.1547134589.png 2019-01-19T07:00:00+02:00 Политика Наши политики побывали в Бангкоке, на Бали и в Уэльсе

Новогодние праздники подошли к концу а вместе с ними и затяжные выходные. Вместе с рядовыми украинцами к работе вернулись и народные избранники.

Дел у нардепов в этом году "выше крыши": им предстоит решить вопрос с переименованием Днепропетровской и Кировоградской областей в Конституции, рассмотреть правки во втором чтении нового Избирательного кодекса. И пока государственные планы на год только составляются, мы решили вспомнить, как украинские политики провели новогодние праздники.

Дома лучше: лыжи, коляска и джаз

Популярным местом для зимнего отдыха у политиков стали и украинские туристические споты. Нардеп от "Самопо­мочи" Егор Соболев вместе с семьей ка­тался на лыжах недалеко от Киева, в Вышгороде. А его коллега Виктория Войцицкая предпочла отметить католическое Рождество в Сходнице на Прикарпатье, а Новый год встретить уже во Львове. Тем временем замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко отметился в новогоднюю ночь в костюме Деда Мороза и с коляской в одесском Горсаду — с ней он и намотал 10 км по собственному признанию.

Бали: экзотика за 13 тыс. км

Народная избранница от БЮТ Алена Шкрум традиционно отправилась в новогодний отпуск за границу. В этом году ее выбор, похоже, пал на остров Бали. И хоть в своих соцсетях она локацию не указала, но к фото написала: "Впервые отмечаю Новый год в 13 тыс. км от дома". И отметила одно из заведений.

Туманный Альбион: пони и дикая природа

Депутат от БПП Светлана Залищук выбрала для рождественских каникул далекую британскую землю — Уэльс. Как долго длился ее отпуск, сказать сложно, но из соцсетей следует, что политик отметила там католическое Рождество, восхищаясь богатством дикой природы.

Римские каникулы: грязи и пейзажи

А вот глава МВД Арсен Аваков уехал, правда, уже после новогодних праздников, в отпуск в Италию. Выбор министра пал на городок-курорт в Лацио Террачина, откуда Аваков и поделился фото с впечатляющим пейзажем. Кстати, городок славится своими лечебными грязями.

Двойное солнце: Египет и Мьянма

Динамичный новогодний отпуск получился и у "мажоритарщика поневоле" Вячеслава Константиновского: вместе со своей женой, моделью Юлианой Дементьевой, он встретил Новый год в 5-звездочном отеле в Египте. Сразу после этого пара отправилась исследовать экзотическую Мьянму.

Май Тай: небоскребы и тропики

Первый замминистра по вопросам экономического развития и торговли Максим Нефедов отметил праздники вместе со своей девушкой в Таиланде, а саму новогоднюю ночь пара провела в Бангкоке, судя по небоскребу Magnolias Ratchadamri Boulevard на фоне.

Напомним, совсем недавно Кабмин утвердил график выходных для украинцев в 2019 году. В этом году будет два периода совпадения праздников и три рабочих субботы.

Вы сейчас просматриваете новость " Где провели каникулы украинские политики: от Карпат до Мьянме". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Ирина Крикуненко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...