Где Россия нанесет следующий удар по Украине и кто виноват в шатдауне в США: ТОП-5 цитат недели

Пока в Кремле готовятся к президентским выборам в нашей стране, Московский патриархат признал Крым украинским

Где Россия нанесет следующий удар по Украине и кто виноват в шатдауне в США: ТОП-5 цитат недели //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2ae/742/5c42ae7424ae9.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2ae/742/5c42ae7424ae9.jpg 2019-01-19T14:00:00+02:00 Политика Пока в Кремле готовятся к президентским выборам в нашей стране, Московский патриархат признал Крым украинским

Читайте главные цитаты уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Порошенко: Операция по влиянию на украинские выборы Россией уже ведется полным ходом

Понимая, что украинская армия в последние годы качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится для оккупантов плачевно, в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри.

Об этом в среду вечером, 16 января, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

"2019 год с этой точки зрения будет определяющим. В Кремле к этому готовились тщательно и долго. Не секрет, что планируют в Москве. Руководство России этого особо и не скрывает – провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть в этом году", – заявил президент.

По словам главы государства, операция по влиянию на украинские выборы Россией уже ведется полным ходом.

"В этой связи я бы хотел заверить, что как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы, во-первых, российское влияние на наши выборы минимизировать. А во-вторых – создать все условия для проведения в Украине свободных и честных выборов в соответствии с самыми высокими международными стандартами. С этой целью мы пригласили для наблюдения за президентскими выборами наблюдателей от авторитетных международных организаций и отдельных государств", – резюмировал Порошенко.

Ярош: Россия может ударить по Украине сразу с двух направлений

Несмотря на усиление Украиной опасных направлений, откуда может ударить Россия, агрессор все равно может попытаться ударить с двух направлений– с Крыма и азовского побережья и восточного направления (на Харьков). Об этом рассказал народный депутат и советник начальника Генштаба ВСУ Дмитрий Ярош.

Он встревожен тем, что на фоне возможного полномасштабного наступления России в Украине проходят двое выборов в один год (президентские и парламентские). По его словам, для россиян наши выборы – очень важный фактор: они готовы к вторжению, об этом говорят данные украинской разведки, а также агентурной сети УДА, которая есть в России.

Нардеп также назвал два основных направления, где может ударить Путин, если пойдет в наступление.

"На мой взгляд, на полномасштабную оккупацию у России нет сил. Они могут провести локальные операции по выходу из Крыма на уровень Каховки и Мелитополя, а затем пробить так называемый "сухопутный коридор" через Мариуполь. Они могут провести десантные операции по Одессе, Николаеву, по Херсонской области. Второй удар – это направление на Харьков. Идеальна для них схема была бы – эти два удара с севера и с юга. Соответственно выход на Днепр и замыкание наших вооруженных сил, которые находятся в зоне ООС. Отрезание фронта и уничтожение главных сил Украины. Но им удастся это? Ну, будем достойно воевать", – сказал Ярош.

Слободян: За сутки в Украину въезжает тысяча граждан России

Введение визового режима с Российской Федерацией уменьшит поток россиян в Украину и увеличит уровень безопасности на границе. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, пограничники уже сегодня готовы к реализации такого нововведения, которые улучшит ситуацию с безопасностью на границе.

"В пределах компетенции Государственная пограничная служба Украины готова выполнять это решение. Во-первых, мы уже в течение года осуществляем сбор биометрических данных иностранцев, которые въезжают в Украину, в первую очередь граждан Российской Федерации. Только за 2018 было около полумиллиона человек. Во-вторых, введение виз увеличит уровень безопасности на границе, так как большое количество информации о гражданах, которые будут ехать в Украину, мы будем получать заранее. Мы будем изучать их еще до того, как они появятся на границе. В пределах компетенции у нас есть все необходимое для того, чтобы осуществлять необходимый контроль", – говорит Слободян.

Также такое нововведение уменьшит количество граждан РФ, которые едут в Украину. По данный чиновника, сейчас эта цифра составляет около тысячи человек в сутки.

УПЦ МП: Крым – это Украина

В Московском патриархате сделали новое заявление. УПЦ Московского патриархата считает аннексированный Россией Крым территорией Украины.Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ МП, архиепископ Климент.

"На территории Крымского полуострова Украинская православная церковь полностью в каноническом чине и это является свидетельством того, что, с точки зрения церковных канонов и церковного устройства, Крым является территорией Украины", – заявил он.

Климент отметил, что, согласно уставу УПЦ МП, церковь имеет свои епархии исключительно на территории Украины и из-за этого ее приходы в Крыму не переходят в состав Русской православной церкви.

Трамп: В Шатдауне виноваты демократы

Американский президент Дональд Трамп продолжает обвинять своих политических оппонентов из Демократической партии в приостановке работы всех государственных учреждений в США. По словам американского лидера, демократы так и не предложили ему провести новые переговоры насчет компромисса о финансировании строительства стена на границе с Мексикой.

"Я ждал все выходные. Демократы должны немедленно приступить к работе. Граница должна быть защищена!" – написал он.

Трамп утверждает, что отдельную ответственность за происходящее в США несут лидеры демократов в Палате представителей и Сенате Нэнси Пелоси и Чак Шумер.

"Нэнси и плачущий Чак могут завершить шатдаун за 15 минут. Теперь это уже их вина и остальных демократов!" – добавил глава Белого дома.

Напоследок Трамп привел цитату телепередачи Fox and Friends, отметив, что некоторые из демократов отправились на выходные в Пуэрто-Рико.

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