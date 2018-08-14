Генерал объяснил, какие могут быть дальнейшие действия Кремля против Украины
Риски эскалации есть, но полномасштабно реализовать задуманное Путин при нынешних условиях не решится, считает эксперт
Россия не будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений и продолжит создавать угрозы для Украины на восточном фронте.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
"Для этого там (на Донбассе и у границ Украины. – Ред.) происходит и определенная концентрация военного контингента, техники и провокации различного уровня", – отметил он.
По словам эксперта, эти акции нужны для того, чтобы военным образом давить на Украину и создавать впечатление, что Россия готова начать широкомасштабную военную операцию. Мол, если вы не пойдете нам на уступки, то мы осуществим эту акцию.
"Такие намерения у Российской Федерации есть, но мы должны помнить, что украинские Вооруженные силы уже не те, что были в 2014-м. Во-первых, они имеют хороший опыт, во-вторых, у них есть современная военная техника. А учитывая проблемы, которые возникают в Азовском море, укрепляется также украинское азовское побережье", – сказал Василий Богдан.
По мнению эксперта, мелкие провокации будут и на фронте, и в тылу.
"Каким бы ни был наш контрразведывательный режим, но специфика длительного сосуществования с Россией в прошлом, нюансы с режимом пересечения границы и существование пятой колонны дают основания говорить о наличии разветвленной агентурной сети спецслужб России. Тактика подрыва украинского тыла остается актуальной для Кремля и его спецслужб. Поэтому отечественный сектор обороны должен и дальше принимать меры, которые бы обезопасили всех нас от возможных неприятных неожиданностей. Риски эскалации есть, но полномасштабно реализовать задуманное Путин при нынешних условиях не решится", – считает генерал.
Ранее третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым.
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