Генерал объяснил, какие могут быть дальнейшие действия Кремля против Украины

Сегодня, 10:38

Риски эскалации есть, но полномасштабно реализовать задуманное Путин при нынешних условиях не решится, считает эксперт

Путин продолжит агрессию против Украины. Фото: AFP
Путин продолжит агрессию против Украины. Фото: AFP

Россия не будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений и продолжит создавать угрозы для Украины на восточном фронте.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Для этого там (на Донбассе и у границ Украины. – Ред.) происходит и определенная концентрация военного контингента, техники и провокации различного уровня", – отметил он.

По словам эксперта, эти акции нужны для того, чтобы военным образом давить на Украину и создавать впечатление, что Россия готова начать широкомасштабную военную операцию. Мол, если вы не пойдете нам на уступки, то мы осуществим эту акцию.

"Такие намерения у Российской Федерации есть, но мы должны помнить, что украинские Вооруженные силы уже не те, что были в 2014-м. Во-первых, они имеют хороший опыт, во-вторых, у них есть современная военная техника. А учитывая проблемы, которые возникают в Азовском море, укрепляется также украинское азовское побережье", – сказал Василий Богдан.

По мнению эксперта, мелкие провокации будут и на фронте, и в тылу.

"Каким бы ни был наш контрразведывательный режим, но специфика длительного сосуществования с Россией в прошлом, нюансы с режимом пересечения границы и существование пятой колонны дают основания говорить о наличии разветвленной агентурной сети спецслужб России. Тактика подрыва украинского тыла остается актуальной для Кремля и его спецслужб. Поэтому отечественный сектор обороны должен и дальше принимать меры, которые бы обезопасили всех нас от возможных неприятных неожиданностей. Риски эскалации есть, но полномасштабно реализовать задуманное Путин при нынешних условиях не решится", – считает генерал.

Ранее третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым.
Россия, Путин, Донбасс, генерал, Василий Богдан

Вы сейчас просматриваете новость "Генерал объяснил, какие могут быть дальнейшие действия Кремля против Украины ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Подробности боя под Горловкой: ВСУ разгромили диверсионную группу, противник понес потери

Сегодня, 09:47

ДРГ по лесополосе пыталась зайти в тыл украинских военных, но была обнаружена

Донбасс

Фото: pixabay.com

ОБСЕ зафиксировала около 170 взрывов на Донбассе

Вчера, 23:32

В частности, в Донецкой области нарушения зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Лебединского и Светлодарска
Загрузка...

Донбасс

Фото: архив

День в ООС: боевики применили тяжелое вооружение, ранен военнослужащий

Вчера, 18:24

Российские наемники 14 раз обстреляли позиции ВСУ

Политика

Виктор Ющенко. Фото: архив

Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым

Вчера, 10:55

По мнению Ющенко, план будущей победы должен формировать парламент

Донбасс

Фото: informnapalm.org

ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новейшее вооружение РФ

12 Августа, 18:28

Зафиксированы десятки танков и артиллерийских систем, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы

Россия

Сергей Лавров. Фото: AFP

В России готовы к новой встрече Путина и Трампа, а в ответ - тишина

12 Августа, 15:17

РФ готова вести переговоры со странами, которые ведут против нее "недружественную политику"
Загрузка...