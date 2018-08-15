Генерал-разведчик объяснил, что значит выделение Штатами $250 млн на оборону Украины

Секторальная помощь Киеву в сфере безопасности и обороны будет тщательно мониториться Вашингтоном, говорит Маломуж

Выделение США помощи Киеву в размере 250 млн долларов. носит более политический, нежели практический характер для повышения обороноспособности Украины и ее армии.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

"США фактически делают жест доброй воли, это – более символичный формат поддержки. Потому что $250 млн не решают вопрос нашего оборонного бюджета. В данной ситуации речь больше всего идет о технической помощи, методологически-обучающей и, в некоторой степени, о предоставлении спецсредств, например, радиотехнического контроля. Но без элементов поражения. Поэтому принципиально ситуация для Украины не меняется", – считает военный эксперт.

При этом, по словам Маломужа, секторальная помощь Киеву в сфере безопасности и обороны будет тщательно мониториться Вашингтоном из-за определенного недоверия к украинской стороне в части использования таких средств.

"Поэтому эти деньги будут контролироваться представителями Штатов, в частности Госдепа, для финансирования конкретных проектов", – пояснил Маломуж.

Эксперт также добавил, что выделение $50 млн для закупки Украиной летального вооружения является мизерной суммой.

"Если Украине удавалось продавать на экспорт не самое высокотехничные вооружение и технику на $2-2,2 млрд, то $50 млн за американское оружие, которое на порядок выше по цене, нежели украинское, это практически ничего", – отметил экс-глава СВР.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, если говорить об американских противотанковых ракетных комплексах Javelin, то разработки украинского военпрома ни в чем сегодня не уступают аналогу из США, "например, "Скифы" и "Корсары", которые имеют большую дальность и точность".

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что США могут увеличить помощь Украине на закупку летального оружия.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня": "Жест доброй воли или стимул для оборонки США: что значит выделение 250 млн долларов Украине".