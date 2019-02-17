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Генеральная битва за Украину: Порошенко рассказал о маниакальном желании Путина

Сегодня, 15:07

Украина стала другой, и уже не по зубам Кремлю, говорит глава государства

president.gov.ua
president.gov.ua. Фото: president.gov.ua
Генеральная битва за Украину: Порошенко рассказал о маниакальном желании Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/95c/16a/5c695c16a9209.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/95c/16a/5c695c16a9209.jpeg Политика Украина стала другой, и уже не по зубам Кремлю, говорит глава государства

Президент РФ Владимир Путин маниакально стремится вернуть Киев в орбиту Москвы, однако Украина ему не по зубам.

 Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления на Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог", отрезок видео из которого было выложено на официальной странице главы государства в Faсеbook.

"Желание Путина – лишить украинцев права жить в мире и безопасности. Он не может не понимать, что Украина, какой она стала за последние годы, – уже ему точно не по зубам. Украину уже точно силой не взять – мы уже другие с вами", – подчеркнул Порошенко.

"И поэтому он (Путин. – Ред.) хочет одолеть нас хитростью, и воспринимает выборы 2019 как генеральную битву за Украину, которой он маниакально стремится вернуть наше государство", – подчеркнул украинский лидер.

Напомним, спецпосланник Госдепартамента США Курт Волкер считает, что Россия стремится отстранить Порошенко от власти на мартовских выборах, в надежде заключить более благоприятное соглашение с другим правительством.

Также напомним, сам Порошенко во время выступления в рамках сессии на тему: "Безопасность в Восточной Европе" на  Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что   Украина – не Россия, кто победит на выборах – не знает никто . По словам президента, это является залогом и символом демократии.

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Тег форум, Путин, Порошенко, битва, агрессия

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