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  1. Новости политики

Геннадий Москаль попал из телестудии в больницу: что случилось

27 мая, 20:11

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Бывшему губернатору стало плохо во время прямого телеэфира

Бывшего народного депутата и экс-губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля госпитализировали – политику стало плохо во время прямого эфира на одном из украинских телеканалов.

После очередного вопроса 69-летний Москаль не смог ответить – он стал шататься и у него закатились глаза.

На этом моменте телеведущий сообщил, что гостю плохо. После этого политику вызвали медиков, которые увезли его на карете скорой помощи.

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Ссылаясь на источники в медучреждении, куда доставили Геннадия Москаля, УНН сообщает, что подозрения на инфаркт или инсульт у него не подтвердились – у мужчины случился перепад давления.

Напомним, он занимал должность губернатора Закарпатья с июля 2015 года до апреля 2019-го, подав в отставку из-за прекращения полномочий экс-президента Петра Порошенко. Перед этим он десять месяцев возглавлял Луганскую область.

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Перед своей отставкой он дал интервью сайту "Сегодня", рассказав о ситуации на Закарпатье, отношениях украинцев с представителями венгерской общины и нашумевшем полтора года назад скандала с выдачей венгерских паспортов в Берегово.

Напоминаем в сюжете "Сегодня", что тогда случилось:

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Москаль инсульт инфаркт Геннадий Москаль

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