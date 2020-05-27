Геннадий Москаль попал из телестудии в больницу: что случилось

Бывшего народного депутата и экс-губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля госпитализировали – политику стало плохо во время прямого эфира на одном из украинских телеканалов.

После очередного вопроса 69-летний Москаль не смог ответить – он стал шататься и у него закатились глаза.

На этом моменте телеведущий сообщил, что гостю плохо. После этого политику вызвали медиков, которые увезли его на карете скорой помощи.

Реклама

Ссылаясь на источники в медучреждении, куда доставили Геннадия Москаля, УНН сообщает, что подозрения на инфаркт или инсульт у него не подтвердились – у мужчины случился перепад давления.

Напомним, он занимал должность губернатора Закарпатья с июля 2015 года до апреля 2019-го, подав в отставку из-за прекращения полномочий экс-президента Петра Порошенко. Перед этим он десять месяцев возглавлял Луганскую область.

В тренде Венедиктова обвинила САП в беспомощности и требует расследования резонансных дел

Перед своей отставкой он дал интервью сайту "Сегодня", рассказав о ситуации на Закарпатье, отношениях украинцев с представителями венгерской общины и нашумевшем полтора года назад скандала с выдачей венгерских паспортов в Берегово.

Напоминаем в сюжете "Сегодня", что тогда случилось:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама