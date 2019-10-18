Генпрокуратура изменила подозрение экс-министру юстиции Лукаш

В ГПУ добавили, что продолжается досудебное расследование

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение бывшему министру юстиции времен президентства Виктора Януковича Елене Лукаш. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему министру юстиции Украины, а также другим лицам в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и служебном подлоге", – говорится в сообщении.

В частности, в ходе досудебного расследования подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, на общую сумму 2 миллиона 523 тысячи гривен.

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В ГПУ добавили, что продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), части 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ГПУ подозревает Лукаш и её заместителя Юрия Иващенко в завладении средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога.

Дело о соучастии Иващенко в присвоении руководством Минюста 2,5 млн грн его адвокаты называют политическим. И объясняют его попыткой прокуратуры исключить из процесса над Лукаш активного и профессионального защитника.

Сторона обвинения такие упреки отвергает. Прокуроры настаивают, что имеют доказательства непосредственного участия Иващенко в хищении бюджетных средств.

5 октября 2016 года Лукаш заявила, что Апелляционный суд Киева признал недостоверной информацию ГПУ, на основании которой её фамилию внесли в санкционный список ЕС.

Как мы писали ранее, первый замгенпрокурора Виталий Касько заявил, что за 3,5 года украинское следствие не предоставило убедительных доказательств по уголовным производствам в отношении окружения экс-президента Виктора Януковича для возвращения замороженных активов из-за рубежа.

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