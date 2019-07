Генпрокуратура направила запрос к Зеленскому из-за заявления пресс-секретаря о военных ВСУ

Мендель сообщила о существовании случаев обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов

Юлия Мендель. Фото: president.gov.ua

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Офис президента Владимира Зеленского относительно опровержения или подтверждения публичных заявлений его пресс-секретаря Юлии Мендель о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

"Следователем в Офис президента Украины направлено запрос в уголовном производстве от 29.09.2014г. о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины", – сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре сообщили, что речь идет о ситуации, которая произошла 6 июня в прямом эфире на одном из телеканалов, где Мендель сообщила о существовании случаев обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов в ответ на провокации боевиков, в результате чего гибнут мирные жители.

"Это выступление сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских интернет-изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как видят авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины", – отметили в прокуратуре.

Между тем, в ГПУ собрали и передали в Офис прокурора Международного уголовного суда материалы о невиновности украинских военнослужащих.

Напомним, что назначенная президентом на пост пресс-секретаря Юлия Мендель – родом из Геническа (Херсонская область). Получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Также она работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер". Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute). Была представителем The New York Times в Украине. Также сотрудничала с рядом таких иностранных изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. Была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA).

Ранее президент Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

