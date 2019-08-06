Юрий Луценко прокомментировал скандал вокруг Окружного админсуда Киева и рассказал о принятых ГПУ мерах

Генпрокуратура объявила подозрения скандальным судьям 2019-08-06T22:06:00+03:00 Политика Юрий Луценко прокомментировал скандал вокруг Окружного админсуда Киева и рассказал о принятых ГПУ мерах

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал скандал вокруг Окружного админсуда Киева.

Председателя суда Вовка подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Под подозрением еще двое его коллег из Окружного суда, а также – судья Суворовского суда Одессы.

Всем вменяют мошенничество, принятие заведомо неправосудных решений и препятствование митингам во время Евромайдана.

Ранее следователи продемонстрировали аудиозапись, на которой якобы Вовк дает указания адвокатам и своим подчиненным решать вопрос с Высшей квалификационной комиссией судей.

Экспертизу голосов еще не провели. Но готовятся подозрения и должностным лицам из судебной администрации и других органов власти.

Генпрокуратура подозревает их в том, что они были вовлечены в незаконные схемы.

"Ключевое событие в нашем календаре состоится уже на следующей неделе. До конца этой недели, вероятно в пятницу, мы подадим в Высший совет правосудия представление о мерах по четырем судьям, которым объявлены подозрения. В частности, мы будем ходатайствовать об отстранении четырех судей, в том числе руководителя, господина Вовка, от занимаемой должности", – сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в Окружном админсуде Киева (ОАСК), а также председателю суда Павлу Вовку вручили подозрение.

Как сообщали новости "Сегодня", в Генпрокуратуре раскрыли детали следствия обысков в Окружном админсуде. По словам заместителя начальника Главного следственного управления — начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, в ходе досудебного расследования была создана совместная следственная группа из представителей ГПУ, СБУ и НАБУ и установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

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