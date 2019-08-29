Генпрокурор Украины Луценко подал в отставку (дополнено)

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который ранее обещал сложить свои полномочия после начала работы Верховной Рады IX созыва, попросил президента Владимира Зеленского об отставке.

Глава Генпрокуратуры уже подал на имя главы государства соответствующее заявление, о чем сообщил лично 29 августа.

"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины "О прокуратуре", – зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его.

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Чиновник признался, что чувствует облегчение, покидая должность генпрокурора.

Должность главы Генпрокуратуры он занял 12 мая 2016 года.

Напомним, что Юрий Луценко уже пытался подать в отставку еще при экс-президенте Петре Порошенко. Однако тогда в ходе рейтингового голосования в Верховной Раде это предложение поддержали лишь 38 народных депутатов и Луценко сохранил должность.

После победы на президентских выборах Владимир Зеленский неоднократно настаивал на отставке не только Луценко, но и других ключевых чиновников, назначенных при своем предшественнике: главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Василия Грицака.

Однако Рада отказывалась поддержать его предложение.

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