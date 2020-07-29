Генпрокурор Венедиктова представила своего первого зама: что о нем известно

В среду, 29 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу ведомства своего первого заместителя – Романа Говду. До назначения он занимал должность первого заместителя и исполнял обязанности прокурора Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще более конструктивно, еще результативнее", – сказала Венедиктова.
Как отмечается, Роман Говда работает в органах прокуратуры с августа 2003 года на должностях:
- помощника прокурора Королёвского района Житомира;
- прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела прокуратуры Житомирской области;
- прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела, заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Украины;
- прокурора Одесской области;
- заместителя Генерального прокурора Украины;
- заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины, прокурора города Киева;
- начальника управления Офиса генерального прокурора.
30 апреля 2020 года он был назначен на должность первого заместителя прокурора Киева.
Ранее сообщалось, что в украинских судах сейчас находятся 1006 дел по искам экс-работников органов прокуратуры как к Офису генпрокурора, так и к региональным прокуратурам, и 676 из них касаются восстановления на работе в Офисе генпрокурора.
О том, как Ирину Венедиктову назначали на должность генерального прокурора Украины, смотрите в сюжете:
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