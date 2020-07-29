Генпрокурор Венедиктова представила своего первого зама: что о нем известно

Роман Говда работает в органах прокуратуры с августа 2003 года

В среду, 29 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу ведомства своего первого заместителя – Романа Говду. До назначения он занимал должность первого заместителя и исполнял обязанности прокурора Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще более конструктивно, еще результативнее", – сказала Венедиктова.

Как отмечается, Роман Говда работает в органах прокуратуры с августа 2003 года на должностях:

помощника прокурора Королёвского района Житомира;

прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела прокуратуры Житомирской области;

прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела, заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Украины;

прокурора Одесской области;

заместителя Генерального прокурора Украины;

заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины, прокурора города Киева;

начальника управления Офиса генерального прокурора.

30 апреля 2020 года он был назначен на должность первого заместителя прокурора Киева.

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Ранее сообщалось, что в украинских судах сейчас находятся 1006 дел по искам экс-работников органов прокуратуры как к Офису генпрокурора, так и к региональным прокуратурам, и 676 из них касаются восстановления на работе в Офисе генпрокурора.

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О том, как Ирину Венедиктову назначали на должность генерального прокурора Украины, смотрите в сюжете:

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