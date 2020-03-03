Генпрокурора и директора НАБУ позвали на вечернее заседание "Слуги народа"

У депутатов много вопросов к эффективности работы Офиса генпрокурора и НАБУ

"Слуга народа" перенесла на сегодняшний вечер заседание фракции, на которое приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента член фракции Александр Качура.

"Сегодня будет много вопросов, в том числе и кадровые. Кадровые изменения точно произойдут", – сказал он.

Качура отметил, что на заседание фракции "Слуга народа" приглашены и директор НАБУ, и генпрокурор, однако эти приглашения не являются обязательным к исполнению.

"Есть много претензий к их работе. Если у них будет возможность – это для них не является обязательным. Но мы их назначаем, Верховная Рада назначает и генерального прокурора, и руководителя НАБУ. Сейчас есть вопросы к эффективности работы. Нужно выполнять то, что было обещано всем. Механизмы для этого есть, которые мы им предоставили – это и прослушка, и Высший антикоррупционный суд. Но на сегодняшний день нет той справедливости, на которую заслуживают все украинцы. Я буду сегодня ставить эти вопросы, думаю, у нас будет очень горячая дискуссия. Драться не будем, хотя не исключено. Думаю, будем культурно все эти вопросы обсуждать", – сказал "слуга народа".

Нардеп добавил, что с каждым министром "слуги народа" будут обсуждать эффективность или неэффективность его работы. Он добавил, что по кадровым изменениям в правительстве решения еще не приняты и все станет известно вечером.

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Отметим, что накануне генпрокурор Рябошапка не исключил, что в сессионном зале могут вынести на голосование вопрос его отставки, однако уверен, что ее не поддержат.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Читайте подробней о повестке дня внеочередной сессии.

Заместитель главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Александр Корниенко озвучил претензии к Кабмину Гончарука. По его мнению, правительство показало свою неэффективность в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной сферах.

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