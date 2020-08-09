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Генпрокуроры Украины и РФ не приехали за "вагнеровцами": как отреагировал Лукашенко

9 августа, 12:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский генпрокурор только созвонилась с Минском, но не поехала

Президент Беларуси Александр Лукашенко огорчен тем, что в Минск так и не приехали генеральные прокуроры Украины и России для обсуждения вопроса экстрадиции арестованных российских наемников из ЧВК "Вагнер".

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Говоря о том, что приглашенные в Минск генеральные прокуроры Украины и России так и не приехали, он сказал: "Им наплевать на этих ребят".

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обещал дать "зеленый свет" экстрадиции боевиков "Вагнера". По его словам, прокуратура и другие правоохранительные органы Беларуси в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину.

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В то же время в Офисе генпрокурора Украины сначала заявили, что официального приглашения от белорусской стороны не поступило. Позже Венедиктова созвонилась с генпрокурором Беларуси и обсудила выдачу Украине наемников Вагнера. Киев требует выдачи 28 боевиков, "засветившихся" на Донбассе.

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Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев сделал запрос в компетентные белорусские органы на экстрадицию российских боевиков в нашу страну.

Видео: Пул Первого/Telegram

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Беларусь генпрокурор Александр Лукашенко ЧВК Вагнера
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