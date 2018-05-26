Генсек НАТО дал Украине важный совет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Украине сосредоточиться на реформах, указав, что перспектива возможного вступления в Альянс является делом будущего. Об этом сообщает Польское радио.

"Сейчас Украине следует сосредоточить внимание на реформах, тогда как перспектива возможного вступления в Альянс является делом будущего", – предположил он, добавив, что этот вопрос остается делом только НАТО и Украины, и ни одна другая сторона не может узурпировать право голоса в этом вопросе.

Столтенберг добавил, что "суверенное право каждого государства – решить, какой путь она хочет выбрать, в том числе, как хотела бы защитить себя и к какому военному союзу принадлежать..."

"Россия здесь ничего сказать не может. Мы не признаем идею зон влияния, согласно которой сильные страны имеют право решать, что их соседи могут или не могут сделать", – отметил он.

В то же время он напомнил, что НАТО оказывает Украине политическую и практическую помощь, а некоторые союзные страны также предоставляют двустороннюю помощь: "эта помощь заключается в поддержке Украины в реформировании вооруженных сил и в подготовке к евроатлантической интеграции".

При этом он указал, что НАТО требует выполнения минских договоренностей, включая немедленное прекращение огня и вывод тяжелой военной техники, а также обеспечение международным наблюдателям полного и беспрепятственного доступа к зоне боевых действий.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Украина сможет и вступить в Евровоюз, и стать членом НАТО, и заверил, что он не позволит снизить темп реформ в стране.

Также мы писали о том, что заместитель генсека НАТО Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, отвечающий за разведку и безопасность, обвинил Россию в распространении пропаганды в интернете.

В свою очередь, глава Службы безопасности Великобритании (MI5) Эндрю Паркер заявил, что страны Европы сталкиваются теперь с постоянной угрозой своему общественному строю со стороны враждебных государств, причем главной из таких сил является Россия.