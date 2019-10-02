Генсек ОБСЕ назвал главное условие для проведения выборов на Донбассе

Томас Гремингер. Фото: OSCE/Micky Kroell

Реклама

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер приветствовал согласование "формулы Штайнмайера" в Минске и считает, что это поможет в урегулировании конфликта на Донбассе. Но выборы провести можно будет только при условии установления безопасности на ныне оккупированных территориях. Об этом он рассказал в комментарии "Сегодня".

По его мнению, соглашение, которое было достигнуто Трехсторонней контактной группой в Минске, это важный шаг навстречу полной имплементации Минских соглашений. Однако теперь важнейший вопрос – обеспечить безопасность для проведения выборов.

"Я настаиваю – это лишь шаг, а никакой не результат решения всех болезненных вопросов. Это один из ключевых последовательных этапов урегулирования конфликта, но он не был оговорен правильно. Нам нужно было прийти к согласию в вопросе, каким образом вступит в силу закон об особом статусе и уладить проблему местных выборов. Теперь понятна, наконец, последовательность, по которой это будет происходить. Позвольте прояснить: я твердо убежден, что мы сейчас на правильном пути. И я счастлив, что движемся в направлении конструктива – это большое достижение Трехсторонней контактной группы. Но теперь нужно создать безопасную среду – только это сделает возможным проведение выборов. Поэтому должны сейчас продолжать взаимодействие уже в этом направлении. Должны двигаться дальше и прогрессировать. Должны достичь согласия относительно устойчивого режима прекращения огня. А также обеспечить там свободу во всем: свободу высказываний, передвижения, собраний, и только тогда наша миссия сможет следить за выборами, которые должны пройти в соответствии с международными стандартами и украинского законодательства. Подытоживая сказанное, отмечу: огромный шаг навстречу прогрессу в решении конфликта, но вызовов все еще много, и должны принимать политические решения. Включаться должны лидеры и государственные деятели в работу, чтобы всем вместе двигаться навстречу результатам в решении конфликта на Донбассе", – сказал Гремингер.

Читайте также: "Формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса

Генсек ОБСЕ отметил, что мониторинговая миссия возьмется за работу в том случае, если будут созданы безопасные условия.

"Только в таком случае выборы удастся организовать, только в безопасной среде за процессом волеизъявления сможем наблюдать. Мы на правильном пути, но нам еще предстоит немало потрудиться, чтобы создать те условия, которые необходимы для реализации задуманного. Но опять же: позвольте мне выразить свое удовлетворение от шага навстречу реализации Минским соглашениям и достигнутого компромисса (согласование "формулы Штайнмайера"), – подытожил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге он четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает принятие этого предложения "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений, и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

В то же время в Евросоюзе заявили, что этот шаг может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, а это, со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама