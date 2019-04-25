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Генсек ООН: духа и буквы Минских договоренностей будут соблюдены

Сегодня, 02:06

ООН подчеркивает свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины

Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш. Фото: AFP

Генсек ООН Антониу Гутерреш ожидает, что духа и буквы Минских договоренностей будут соблюдены, и все вопросы будут решаться через конструктивный диалог в имеющихся форматах переговоров.

Об этом заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, – пишет Укринформ.

"Мы видели (указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства – ред.). Ожидаем, что все ответственные лица будут действовать в соответствии с духом и буквой Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности, а все вопросы будут решаться благодаря конструктивному диалогу в имеющихся форматах ", – отметил Дюжаррик.

Он добавил, что ООН "подчеркивает свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".

В свою очередь, Украина призывает Евросоюз оперативно и решительно отреагировать на решение российского президента Владимира Путина упростить процедуру выдачи гражданства РФ жителям временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.


Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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Тег ООН, минские договоренности, гуттериш

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Источник:

Укринформ

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