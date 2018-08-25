Генсек ООН сделал заявление о восстановлении мира в Украине

Сегодня, 10:51

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов приложить для этого все усилия

Антониу Гутерреш, фото AFP
Антониу Гутерреш, фото AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности содействовать восстановлению мира в Украине. Об этом сообщила миссия Украины в ООН в Twitter.

"Подтверждаю готовность прилагать активные усилия для восстановления мира, побуждения к экономическому развитию и обеспечения соблюдения прав человека", – отметил глава ООН.

Таже Антониу Гуттереш направил главе украинского государства Петру Порошенку поздравления с Днем Независимости, отметили в миссии Украины в ООН.

1535182441.889

Ранее Петр Порошенко провел телефонный разговор с генсеком ООН. Глава Украинского государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе. Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе.

Также генеральный секретарь ОБСЕ заявил, что организация будет оказывать всяческую поддержку идее введения миротворческой миссии на Донбассе. 

Напомним, в Берлине вопрос миротворцев ООН на Донбассе обсудили в "нормандском формате". Для украинской стороны остается принципиальным, что мандат будущей сделки должен распространяться на всю временно оккупированную территорию.
мир, Порошенко, ООН, генсек, права человека

Вы сейчас просматриваете новость "Генсек ООН сделал заявление о восстановлении мира в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: https://www.facebook.com/pg/kofiannanfoundation

Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан

18 Августа, 14:36

Причиной смерти стала болезнь, которая подкосила здоровье политика на 81-м году жизни

Россия

В ООН требуют от России прекратить пытки заключенных

10 Августа, 15:58

РФ дали год на то, чтобы исправить ситуацию
Загрузка...

Донбасс

Фото: Facebook Виктора Муженко

Расследование Иловайской трагедии: в ООН озвучили выводы

9 Августа, 13:58

По данным ООН, серьезные нарушения прав человека были с обеих сторон

США

фото из открытых источников

Украина в ООН призвала усилить давление на Россию за ее агрессию

7 Августа, 04:11

Витренко также призвал ООН "быть более активными" в решении конфликтов, инициированных Россией в Грузии, Украине, Молдове и других местах
Загрузка...