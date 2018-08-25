Генсек ООН сделал заявление о восстановлении мира в Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов приложить для этого все усилия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности содействовать восстановлению мира в Украине. Об этом сообщила миссия Украины в ООН в Twitter.
"Подтверждаю готовность прилагать активные усилия для восстановления мира, побуждения к экономическому развитию и обеспечения соблюдения прав человека", – отметил глава ООН.
Таже Антониу Гуттереш направил главе украинского государства Петру Порошенку поздравления с Днем Независимости, отметили в миссии Украины в ООН.
Ранее Петр Порошенко провел телефонный разговор с генсеком ООН. Глава Украинского государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе. Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе.
Также генеральный секретарь ОБСЕ заявил, что организация будет оказывать всяческую поддержку идее введения миротворческой миссии на Донбассе.
Напомним, в Берлине вопрос миротворцев ООН на Донбассе обсудили в "нормандском формате". Для украинской стороны остается принципиальным, что мандат будущей сделки должен распространяться на всю временно оккупированную территорию.
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