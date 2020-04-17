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  1. Новости политики

Геращенко: Генерал СБУ Шайтанов готовил покушение на Авакова

17 апреля, 09:11

Сергей Мартынец

Помимо Авакова генерал готовил убийство и добровольца Осмаева

Задержанный 14 апреля генерал СБУ Валерий Шайтанов, работавший на ФСБ России, планировал покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Я говорил с министром внутренних дел и он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал над тем, чтоб организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы уже не первое и даже не пятое покушение. Но на этот раз я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", – сказал Геращенко.

По его словам, европейские и американские правоохранители контролируют ситуацию с российскими агентами и передали украинской стороне, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками.

"После этого он был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду", – добавил замминистра.

Как сообщали новости "Сегодня", после задержания Валерия Шайтанова СБУ опубликовала запись разговоров генерала с куратором из ФСБ Игорем Егоровым. На записях также фигурирует и завербованный Шайтановым агент гражданин Украины. Вся эта троица в разное время обсуждала между собой подготовку убийства добровольца Адама Осмаева. 15 апреля суд разрешил арестовать генерала на 60 дней.

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Позже был задержан второй фигурант по делу Шайтанова. Им оказался бывший сотрудник Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с куратором ФСБ. Возможно, этот тот третий человек с опубликованных записей. У него дома нашли большой арсенал оружия и боеприпасов.

Задержание Шайтанова:

Видео: СБУ

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СБУ покушение Арсен Аваков Антон Геращенко Валерий Шайтанов

Источник: Сегодня

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