Геращенко: Генерал СБУ Шайтанов готовил покушение на Авакова

Задержанный 14 апреля генерал СБУ Валерий Шайтанов, работавший на ФСБ России, планировал покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Я говорил с министром внутренних дел и он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал над тем, чтоб организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы уже не первое и даже не пятое покушение. Но на этот раз я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", – сказал Геращенко.

По его словам, европейские и американские правоохранители контролируют ситуацию с российскими агентами и передали украинской стороне, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками.

"После этого он был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду", – добавил замминистра.

Как сообщали новости "Сегодня", после задержания Валерия Шайтанова СБУ опубликовала запись разговоров генерала с куратором из ФСБ Игорем Егоровым. На записях также фигурирует и завербованный Шайтановым агент гражданин Украины. Вся эта троица в разное время обсуждала между собой подготовку убийства добровольца Адама Осмаева. 15 апреля суд разрешил арестовать генерала на 60 дней.

Реклама

Позже был задержан второй фигурант по делу Шайтанова. Им оказался бывший сотрудник Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с куратором ФСБ. Возможно, этот тот третий человек с опубликованных записей. У него дома нашли большой арсенал оружия и боеприпасов.

Задержание Шайтанова:

Видео: СБУ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама