Геращенко: "Мы имеем дело с империей лжи"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что всю информацию, которая касается заложников и политзаключенных, нельзя разглашать до момента ее официального подтверждения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Геращенко понимает, что все хотят хороших новостей и надеются на чудо, но она подчеркнула, что такие ситуации очень дорого обходятся.

"72 звонка и 130 смс с 1 до 4 ночи. Без комментариев. Понимаю, что все хотят хороших новостей и все надеются на чудо. Но все же такие деликатные темы требуют публичного молчания до момента их подтверждения из официальных источников. Я это повторяла тысячи раз, что тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации, это слишком дорого обходится", – написала политик.

Она также напомнила, что "все мы имеем дело с империей лжи, фейков, пранкеров, годами наработанной практики вброса ложной информации, для распространения которой нередко используют светлых и порядочных людей, чтобы их дискредитировать и посеять сплошное недоверие".

"Боремся дальше, друзья. Вместе. Но давайте без паники и без непроверенной информации. Всегда важно думать в первую очередь о родных, им хуже", – подытожила Геращенко.

Напомним, ранее российская журналистка Виктория Ивлева написала на своей странице в Facebook, что Олег Сенцов спасен и вылетел на самолете из Салехарда. Однако в России управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло данные о том, что политзаключенный Олег Сенцов якобы покинул колонию.

Также после неправдивой информации об освобождении Сенцова его сестра призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата до момента его отбытия за пределы России.