Геращенко о расследовании Москвой гибели Захарченко: РФ фактически признала оккупацию Донбасса

Россияне нарушили не только законы Украины, но даже свой Уголовный кодекс, отправив своих следователей в Донецк, сказала политик

Россия отказалась предоставить информацию ОБСЕ о присутствии в Донецке специалистов ФСБ, которые якобы расследуют убийство главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко. Такие действия Москвы фактически подтверждают российскую оккупацию Донбасса. Об этом заявила на переговорах в Минске представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, украинская сторона на переговорах в Минске потребовала от РФ немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившиеся в СМИ, что Россия направила на оккупированный Донбасс каких-то следователей расследовать убийство главаря боевиков.

"Во-первых, это грубое нарушение украинского законодательства: на нашей суверенной территории следственные действия могут вести только украинские следственные органы, или же – с разрешения соответствующих структур, а мы россиянам таких разрешений не давали. Во-вторых, это и нарушение Уголовного кодекса самой РФ, который предусматривает, что следственные органы могут работать только на территории РФ. И, фактически, это признание оккупации Россией Донбасса, если там уже шныряют не только военные, ФСБшники, "потеряшки", но и следователи", – написала Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия из переговоров в Минске не выйдет: у Путина сделали заявление по гибели Захарченко

Политик отметила, что Россия категорически отказались предоставить ОБСЕ и Украине какую-либо информацию об этих "следственных группах". Она напомнила, как боевики отказались показать тела взорванных боевиков и не допустили в больницы, где содержатся раненные.

"Это еще раз свидетельствует о российском следе по зачистке подельников. Украинская сторона поинтересовалась, куда исчез гражданин Плотницкий (экс-главарь т.н. "ЛНР" – ред.), по которому в Украине открыт ряд уголовных дел, и которого должны рано или поздно увидеть в украинском и международных судах вместе с подельниками. Ответа нет", – подчеркнула вице-спикер Рады.

В пользу версии причастности россиян к гибели главаря боевиков говорят сообщения жителей с оккупированных территорий о том, что накануне его убийства в "ДНР" были замечены подозрительные люди. Волонтер Юрий Мысягин рассказал о "спецназе РФ" на границе и странных автомобилях представительского класса, которые уехали в РФ без проверки на КПП, что является нонсенсом.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек: личный телохранитель главаря боевиков – 44 летний житель Донецка Вячеслав Доценко (позывной "Славян"). Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.