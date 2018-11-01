Геращенко о санкциях России: Хорошая оценка Кремлем работы Порошенко

Политики, которые не попали в "черный список", должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике, отметила Геращенко

Россия введением санкций против Украины подтвердила, что работа украинского руководства в противодействии российской агрессии движется в правильном направлении, раз Кремлю так "припекло". Так прокомментировала сегодняшнее решение российского правительства вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая также попала в "черный список".

Она напомнила, что уже давно является невъездной в Россию, а также отметила, что в списке Кремля почти вся команда президента Украины, что говорит о хорошей работе, раз Кремлю так "припекло".

"Во-вторых, приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми. В-третьих, ключевая моя задача: делать все, чтобы украинские и мировые санкции против РФ усиливались. В-четвертых, как говорил когда-то Виктор Степанович Черномырдин "напугали бабу туфлями на каблуках". Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике. Есть там, правда, парочка фамилий для прикрытия традиций своих, кремлевских, чтобы и дальше тянуть их в украинскую власть под видом патриотов и патриоток в вышиванках. В этом списке вся команда Порошенко, в том числе и его сын. Хорошая оценка работы украинского президента Кремлем. Президент и его команда и в дальнейшем делать все, чтобы у Кремля "пригорало" – и в ПАСЕ, и в ООН. На всех международных площадках. До полного освобождения Украины, деоккупации Крыма и Донбасса", – написала Геращенко.

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Касательно санкций против украинских компаний она ничего нового не увидела, так как и до введения этих мер Москва планомерно вела экономические войны против Украины и началось это еще во времена президентства Кучмы.

"Россия планомерно уничтожала нас по экспорту металлургии, минудобрений, химической продукции, боролись с нами на мировых рынках оружия, уничтожала нас как мощного экспортера металлургической и трубной промышленности. Так что в этих санкциях ничего нового, всем этим предприятиям и так давно перекрыт вход на российский рынок. И что еще подлее – заблокирован транзит в третьи страны, такие как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан", – подчеркнула политик.

Как сообщалось, сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал специальное постановление об экономических ограничительных мерах против 322 украинских граждан и 68 компаний. Читайте подробней, какие политики и компании попали в санкционный список Кремля.

В Кремле уже назвали причину санкций против Украины и условия их отмены. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что таким образом Москва добивается от Киева нормализации отношений между странами и готова отменить ограничительные меры, если то же самое сделает Украина.

В свою очередь в Украине высмеяли санкции России, назвав их маразмом. Народные депутаты отметили, что у них и так не было активов на российской территории и запрещен въезд, так что меры Кремля никак их не коснулись.