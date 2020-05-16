Геращенко о сливе персональных данных: в Украине продается даже правосудие и законность

Утечка личных данных украинцев в Telegram-бот , которая всколыхнула общественность, недопустима. Однако в Украине, где продается очень многое, иногда и правосудие, законность, честность, – существует и продажа персональных данных.

Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня" для проекта SmartTalk.

"Базы данных "сливались", начиная с начала 2000-х. Если зайти в интернет и почитать объявления, есть огромное количество разных баз данных, то Минюста, то еще кого-то. У нас огромное количество разных правоохранительных органов и инспекций имеет доступ к базам данных. К примеру, НАБУ подключено ко всем системам доверенностей, системам информаций о реестрах недвижимости, транспортных средств. Такое же подключение есть у НАПК. И как эти антикоррупционные органы используют данное подключение, это еще предстоит проверить, в том числе и в рамках следствия", – говорит замминистра.

По его словам, были случаи утечек и в системе Министерства внутренних дел.

"У нас есть четыре уголовных дела, в том числе по сотрудникам МВД. В частности, одно из таких дел было начато в феврале прошлого года против одного высокопоставленного сотрудника информационной службы МВД, который с сотоварищем был уличен в продаже данных для разного рода охранных структур, банков и т.д. То есть существует некий рынок по проверке данных платежеспособности, благонадежности тех или иных лиц. Необходимо, чтобы каждый такой случай получал оценку уголовным способом. Прокуратура и ГБР такое дело ведут. Мы это не скрываем", – подчеркнул Геращенко.

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Коснувшись темы громкого слива данных последних дней, чиновник заметил, что на самом деле 95% информации, которая была в этом боте, – за 2005, 2008 и 2012 годы.

"Я даже ради интереса проверил себя, ничего там нового нет. Также хочу сказать, что на сегодняшний день государство, с одной стороны, декларирует защиту персональных данных, а с другой, в интернете вывешено полтора миллиона деклараций чиновников, депутатов, где указаны всех их состояния, достаток, деньги на счетах и наличные. О какой приватности мы можем говорить? Есть реестр Министерства юстиции, официально по закону открытый в 2016 году, по которому, кажется, за 21 грн вы можете зайти и посмотреть собственность, которая есть на любом гражданине страны, оставив информацию, кто смотрел. Тогда у меня вопрос: давайте определимся, или мы закрываем информацию, или мы ее по закону раскрываем для всех?", – подытожил Геращенко.

Ранее Геращенко оригинально прокомментировал открытие границ с Европой: Поцелуете шлагбаум и вернетесь .

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