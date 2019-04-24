Геращенко о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса: Путин вогнал еще один нож в спину Украины

По украинскому законодательству, двойное гражданство запрещено, напомнила вице-спикер Рады

Фото: Reuters

Указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, – это грубое нарушение Минских соглашений, согласно которым ОРДЛО – это Украина.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила на своей странице в Facebook.

Он назвала это попыткой ползучей легитимизации псевдореспублик со стороны Кремля, продолжением российского сценария создания замороженного конфликта на Донбассе.

" По украинскому закону двойное гражданство запрещено , и своим нарочитым, наглым решением Путин демонстрирует, что он не считает оккупированные территории частью суверенной Украины", – подчеркнула Геращенко.

"Почему Путин сделал это именно сейчас? Мы предупреждали: он ждет ослабления украинской власти. Он всегда пользуется моментами неопределенности и переходного периода, чтобы вогнать еще один нож в спину Украины", – говорит первый вице-спикер.

Она подчеркнула, что это решение российского президента требует немедленной реакции наших международных партнеров, осуждения со стороны стран-участников "нормандского" формата и твердого требования немедленной его отмены. Это решение требует усиления санкций против РФ, которая не делает ни шага для разрешения войны в Донбассе, наоборот, замораживает этот конфликт, чтобы он надолго был раной на теле Украины.

Она напомнила, что сегодня в Минске проходят заседания трехторонних контактных групп и рабочих групп.

"Тяжело, потому что россияне уже пользуются переходным периодом неопределенности в Украине и надеются на серьезное ослабление украинской, жесткой до сих пор, позиции. На ТКГ представители Украины жестко осудили эти односторонние действия РФ по незаконной выдаче паспортов гражданам с оккупированных украинских территорий, как полностью противоречащие нормам международного права, Минским соглашениям и всем договоренностям нормандского формата", – продолжает Ирина Геращенко.

По ее словам, сбываются самые худшие прогнозы – РФ начинает наступление, пока на дипломатическом фронте. Однако Украина будет этому противостоять.

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко по поручению президента Украины Петра Порошенко уже обратился в Совет Безопасности ООН, назвав "дерзкий шаг" России "противоречащим одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям".

Напомним эксперт-международник Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что Кремлю грозит следующая волна санкций Запада . "Не факт, что она будет ярко выражена, как "крымский пакет", "пакет по Донбассу". Но в контексте дальнейшего усиления санкций этот факт может стать одним из аргументов", – считает он.

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