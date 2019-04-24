Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости политики

Геращенко о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса: Путин вогнал еще один нож в спину Украины

Сегодня, 16:59

По украинскому законодательству, двойное гражданство запрещено, напомнила вице-спикер Рады

Фото: Reuters

Указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, – это грубое нарушение Минских соглашений, согласно которым ОРДЛО – это Украина.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила на своей странице в Facebook.

Он назвала это попыткой ползучей легитимизации псевдореспублик со стороны Кремля, продолжением российского сценария создания замороженного конфликта на Донбассе.

" По украинскому закону двойное гражданство запрещено , и своим нарочитым, наглым решением Путин демонстрирует, что он не считает оккупированные территории частью суверенной Украины", – подчеркнула Геращенко. 

"Почему Путин сделал это именно сейчас? Мы предупреждали: он ждет ослабления украинской власти. Он всегда пользуется моментами неопределенности и переходного периода, чтобы вогнать еще один нож в спину Украины", – говорит первый вице-спикер.

Она подчеркнула, что это решение российского президента требует немедленной реакции наших международных партнеров, осуждения со стороны стран-участников "нормандского" формата и твердого требования немедленной его отмены. Это решение требует усиления санкций против РФ, которая не делает ни шага для разрешения войны в Донбассе, наоборот, замораживает этот конфликт, чтобы он надолго был раной на теле Украины.

Она напомнила, что сегодня в Минске проходят заседания трехторонних контактных групп и рабочих групп.

"Тяжело, потому что россияне уже пользуются переходным периодом неопределенности в Украине и надеются на серьезное ослабление украинской, жесткой до сих пор, позиции. На ТКГ представители Украины жестко осудили эти односторонние действия РФ по незаконной выдаче паспортов гражданам с оккупированных украинских территорий, как полностью противоречащие нормам международного права, Минским соглашениям и всем договоренностям нормандского формата", – продолжает Ирина Геращенко.

По ее словам, сбываются самые худшие прогнозы – РФ начинает наступление, пока на дипломатическом фронте. Однако Украина будет этому противостоять.

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко по поручению президента Украины Петра Порошенко уже обратился в Совет Безопасности ООН, назвав "дерзкий шаг" России  "противоречащим одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям".

Напомним эксперт-международник Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что Кремлю грозит следующая волна санкций Запада . "Не факт, что она будет ярко выражена, как "крымский пакет", "пакет по Донбассу". Но в контексте дальнейшего усиления санкций этот факт может стать одним из аргументов", – считает он.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Донбасс, Геращенко, паспорт

Вы сейчас просматриваете новость " Геращенко о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса: Путин вогнал еще один нож в спину Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские паспорта для ОРДЛО: грозят ли Кремлю новые санкции Запада

Сегодня, 16:15

Россия нарушает украинское законодательство и международные нормы, говорит эксперт-международник

Сурков назвал упрощение выдачи российских паспортов на Донбассе "справедливым"

Сегодня, 16:07

Куратор "ДНР" назвал либерализацию выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО "долгом перед русскоговорящими"

У боевиков на Донбассе изымают паспорта и военные билеты, чтобы не разбегались из частей

19 апреля, 12:54

Три боевика подорвались на минных полях, пытаясь покинуть районы проведения полевых занятий

Украинцы могут ездить без виз в 128 стран: опубликован обновленный рейтинг паспортов

26 марта, 10:37

За 10 лет наша страна улучшила свою позицию на 22 строчки

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Мика Ньютон показала роскошные фото со своей свадьбы

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Надеятся на “перезагрузку”. Реакция России на выборы в Украине

Таиландская бикини-модель с ником dk_3883 - велосипедистка дня

Дизайнерские образы и коллекции по доступной цене

Новый способ удаления царапин за 5 минут

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Максим Галкин прокомментировал победу Зеленского

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников