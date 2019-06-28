Геращенко объяснила, почему Путин согласился вернуть четырех украинцев домой

На переговорах в Минске российская сторона регулярно срывала процесс обмена пленными

Ирина Геращенко. Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин согласился на возвращение в Украину четырех пленных с оккупированных территорий в качестве жеста перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом написала на своей странице в Facebook первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Хорошо, когда украинцев отпускают из тюрем в оккупации, я всегда радуюсь за семьи освобожденных... Но очень больно, что годами Кремль держит героев, освобождение которых было для нас в приоритете. И было бы правильно, чтобы оккупанты также немедленно освободили тех, кто больше четырех лет незаконно удерживается в Донецке и Луганске, и наших военных, и журналиста, и женщин. Их фамилии хорошо известны и Москве, где принимаются решения, и всем остальным", – написала Геращенко.

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Она напомнила, что на переговорах в Минске российская сторона регулярно срывала процесс обмена пленными, не отвечала на предложения Киева

"Год назад, когда раз за разом, из недели в неделю нам отказывали во всех наших предложениях и блокировали все наши инициативы, я прогнозировала, что Путин и его марионетки отдадут кого-то перед выборами, президентскими или парламентскими, и это будет определенная часть избирательной кампании определенных политических сил. Хотя, возможно, сейчас это и жест накануне встречи американского и российского президентов в G20", - добавила Геращенко.

Напомним, сегодня, 28 июня, в Киев прилетели Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горянов и Эдуард Михеев. Освобожденные украинские заложники прилетели из Минска, куда их доставили из российского Ростова-на-Дону. В аэропорту их встретили родственники.

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